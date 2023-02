Eduardo Yáñez destapó la razón por la que no le gusta hablar sobre Angélica Rivera

Eduardo Yáñez y Angélica Rivera compartieron pantalla por primera vez en el año 2007, en el melodrama ‘Destilando Amor’, y aunque durante varios años su amistad quedó en “pausa”, los famosos se reencontraron en Miami, Florida, a mediados de noviembre de 2022.

Este primer acercamiento entre los famosos no hizo más que desatar una ola de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación que el protagonista de “Fuego en la Sangre” se negó a responder.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Adela Micha, Eduardo Yáñez reveló que esta negativa se dio luego de que Angélica Rivera le hiciera un reproche. “Pues fíjate que me dieron la orden de que yo no soy su p*nche. ¿Cómo se dice? No vocero no, pero algo así, le vas a tener que marcar tú”, contó el histrión.

“Yo un día por andar de chiles diciendo de ella, me dijo ‘oye cabr*n, ¿qué tú eres mi vocero?, ¿o qué p*do?’, le digo ‘no mami, pero te juro que, de ahora en adelante, cero'”, añadió.

A pesar de esta “llamada de atención” por parte de Angélica Rivera, Eduardo Yáñez no dudó en deshacerse en halagos hacia la actriz. “Ella es a toda m*dre, a todísima m*dre, una gente divertida, feliz de la vida, o sea, es una chica super positiva, como ya lo dije mil veces, una persona que es madre de tres hijas, y el trabajo lo ha hecho perfecto, y aparte como profesional, impecable, como actriz buenísima”.

Para finalizar su intervención, el actor de historias como “Falsa Identidad” y “Amores Verdaderos” manifestó el cariño que le tiene a la ex Primera Dama de México. “La sigo queriendo muchísimo y siempre donde me la encuentre, donde nos encontremos, siempre va a haber ese amor, ese respeto”, precisó Yáñez.

Te puede interesar:

• Angélica Rivera reaparece posando junto a Eduardo Yañez a bordo de un yate en Miami

• Eduardo Yáñez se queda con apartamento del fallecido Ernesto Alonso tras salir triunfal de pleitazo

• Eduardo Yáñez denuncia fraudes con cuentas falsas a su nombre