“LCDLFM 2”: Agustín es el líder por tercera semana consecutiva

Agustín Fernández es, por tercera semana consecutiva, el líder en “La Casa De Los Famosos México 2”. Él ganó la prueba la noche del lunes, por lo que no podrá ser nominado y tiene la posibilidad de salvar a otro habitante, lo cual ha puesto a temblar a los integrantes del Equipo Mar.

“LCDLFM 2”: Agustín es el líder en la semana 6

Tanto Agustín como Sian Chong (los únicos del Equipo Tierra) quedaron -junto con Karime Pindter– como finalistas en la prueba del líder, que consistió en juntar las piezas de una hamburguesa de plástico. Pero tras la revisión de un video quedó expuesto que el argentino había ganado por unos segundos.

“LCDLFM 2”: Agustín vuelve a ser el líder de la semana

Fernández no pudo contener las lágrimas de la emoción y abrazó a su compañero Chong. Poco después pasó al confesionario y dijo: “Estaba mentalizado, sabía que si no ganaba me iba prácticamente el domingo que viene, y ya somos poquitos. Venimos viviendo muchos golpes”.

La Jefa tenía preparada una sorpresa, y en un mensaje escrito le informó a Agustín que ya no podría ocupar la suite del líder durante la semana; también le pidió que “clausurara” esa habitación con un candado gigante. Él seguirá durmiendo en el cuarto Tierra con Sian.

La noche del domingo Agustín y Sian se deprimieron mucho con la salida de Ricardo Peralta, pero ahora el objetivo del argentino es salvar al cubano, si es que un integrante del Equipo Mar no le “roba” ese beneficio en la prueba que se llevará a cabo el jueves. A excepción de Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozo y Gala Montes han tenido muy mala suerte en los juegos de liderazgo y salvación desde la primera semana del reality.

Sigue leyendo: