“LCDLFM 2”: Sian pierde las esperanzas de ganar

Tras la salida de Ricardo Peralta en “La Casa De Los Famosos México 2”, los únicos integrantes del Equipo Tierra son Sian Chong y Agustín Fernández. Ellos se mostraron visiblemente afectados por la expulsión del influencer y, en el caso del cubano, aun con su fama de “rompecorazones”, admitió que no ganará el juego.

“Si algo nos ha enseñado este reality es que una cosa es como entras, y otra es como terminas”, le dijo Sian a Agustín. “Puedes entrar siendo el más débil de los débiles, y acabar siendo el más fuerte…Pero sí se siente un poco desmotivante el hecho de que sabes que no vas a ganar”.

El argentino no podía disimular su depresión, y comentó que todos los integrantes del Equipo Mar (Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozo, Karime Pindter y Gala Montes) tienen muchos seguidores en las redes sociales. Poco después Sian y Agustín fueron a la cocina a comer algo, y comentaron que aún les queda un as bajo la manga: ganar el próximo juego de liderazgo de la casa, para sí aprovechar la inmunidad y salvarse si uno de los dos queda nominado.

Para su posible última noche en la suite de la casa, Fernández invitó a Chong, y ambos siguieron reflexionando sobre su futuro en “La Casa De Los Famosos México 2”. “Es muy difícil seguir en nuestra posición”, comentó Agustín. “Ya no tenemos ganas, no tenemos fuerza, no tenemos nada. Te lo juro que abandonar pasa en mi cabeza un montón de veces. ¿Para qué nos quedamos?”

En broma, Sian dijo que podrían pedir salir de la casa el sábado, pero agregó: “Si ganamos mañana y el jueves, y la semana 9 no es eso del “pase de oro”, y es igual de nominación y salvación, podemos hacerlo, y ya llegamos nosotros dos con cualquiera de ellos. Sí se puede, incluso si se va uno de nosotros, todavía ese uno tiene la posibilidad en la semana 9 de ganar la inmunidad y pasar a la final”.

