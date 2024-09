Niurka estalla contra la productora de “LCDLFM 2”

Niurka ha vuelto a causar polémica, ahora por lanzar duras críticas de Rosa María Noguerón, productora del reality show “La Casa de Los Famosos México 2”. En su historias de Instagram la cubana compartió varios videos en los que dio por hecho que Noguerón había sido despedida, cuando en realidad esa información fue difundida en la red X (antes Twitter) por un perfil falso, el cual ya ha sido cancelado.

Muy sonriente, la actriz y bailarina se dirigió a Rosa María y dijo: “No se puede luchar contra una marea de negatividad. ¿Eso vendes? ¿Eso le sacas a tus habitantes? ¿Eso le enseñas a tu púbico? Una cucharadita de tu propia medicina, bobita”.

Niurka se centró en la salida de Adrián Marcelo de “La Casa De Los Famosos México 2”, creyendo que habían despedido a la productora. “No entiendo qué mustia eres, ni qué comentarios tan absurdos, tan hipócrita. Eso vendes, eso generas, odio y negatividad. Eso es lo que te gusta. Tanto es así, que dejaste a Adrián Marcelo haciendo su ch******** hasta que te corrieron. Ya mandé investigar, porque ya sabían que eso me iba a poner feliz. Dejaste al tóxico, misógino, narcisista de m***** ese, haciendo todas sus leperadas sin sancionarlo”.

Los problemas de Niurka con Rosa María Noguerón se remontan a 2022, cuando la actriz participó en “La Casa De Los Famosos” de Telemundo. Al año siguiente la bailarina criticó la versión mexicana del reality, argumentando que la producción “quería” que ganara Jorge Loza y no apoyaba al “Team Infierno”, en el que se encontraba su hijo Emilio Osorio.

“Un fracaso por tu toxicidad. Tú, y todos los que te siguen y te apoyan”, dijo Niurka. “No podían esperar que yo no hablara después de la ch**** que te acomodé, que derrapé tu imagen con el pavimento, ¿verdad bobita? Incluyéndose en el pavimento la cantidad de patrocinadores que se te han ido. Dinero perdido. Es la forma más c***** de perder como productora ¿verdad? No es lo mismo el fracaso impuesto que tú me provocaste como producción, que un fracaso evidente como el que tú acabas de vivir”.

Muy aparte de sus críticas, Marcos también recalcó que “La Casa De Los Famosos México 2” ha cambiado desde que se fue Adrián Marcelo. “Cuando un proyecto es tóxico lo es siempre, y como yo sé esperar, sabía que iba a pasar otra vez. En esta temporada estamos viendo que ya el público tiene el control, y eso me enorgullece mucho”.

Lo cierto es que Rosa María Noguerón sigue trabajando en ese reality show, y poco después de que Niurka publicara sus videos ella recurrió a su cuenta de X para aclarar que los mensajes sobre su renuncia (y despido) eran falsos.

Hay una cuenta que está publicando mensajes falsos a mi nombre. Esta es la única cuenta OFICIAL que tengo en esta red social. pic.twitter.com/e1jEVuXW2A — Rosa María Noguerón (@ronogueron) September 5, 2024

