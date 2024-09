Niurka comparte candente video junto a su novio

Nunca ajena a las polémicas, la vedette Niurka Marcos vuelve a ser el blanco de criticas por parte del público luego de compartir un sensual video en redes sociales donde besa apasionadamente a su nueva pareja, ¡un hombre 19 años menor que ella! ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

Desde su cuenta de Instagram, la integrante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” causó opiniones divididas con el inesperado video en el que derrocha sensualidad junto a Bruno Espino, con quien recientemente inició una relación amorosa.

El breve audiovisual no cuenta con audio o muestra una toma completa de la pareja, pero sí deja en evidencia el momento exacto en el que comparten un apasionado beso que no tardó en desatar una ola de comentarios que no dejaron bien parada a la actriz cubana.

Y es que mientras unos la felicitan por darse una nueva oportunidad en el amor sin importar el “qué dirán”, otros apuntaron a que el tipo de contenido que comparte desde su cuenta no es “apto” para dicha plataforma.

“Amo Niurka, pero que necesidad”, “Innecesario esto mamá Niurka. Innecesario y vulgar”, “Ahora sí te pasaste”, “Yo siempre te defiendo Niurka, pero ahora sí estuvo de más”, “No, gracias” y “Ya por favor”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

A pesar de las críticas, Niurka Marcos se encuentra disfrutando de su primer mes de relación con el veracruzano Bruno Espino, a quien sus hijos ya han dado el visto bueno. Recordemos que su hijo menor, Emilio Osorio, compartió cuál fue su primera impresión del joven en una reciente entrevista.

“Lo conocí, hablé con él. Se llama Bruno. Increíble, mientras [mi mamá] esté feliz. No pregunto muchas cosas porque ella tampoco me pregunta a mí (…) La veo muy feliz en redes sociales y eso es lo importante”, expresó en su momento.