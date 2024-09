Juan Osorio dice que nunca le dará trabajo a Sian Chong

Los integrantes del Equipo Tierra en “La Casa De Los Famosos México 2” no han sido apoyados por el gremio artístico debido a su comportamiento con los otros participantes del reality show, pero ahora Juan Osorio, productor de telenovelas y de la obra de teatro “Aventurera”, dio su opinión sobre Adrián Marcelo, Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Sian Chong; de este último comentó que por ningún motivo le daría trabajo en alguno de sus proyectos.

Entrevistado por Shanik Berman, Osorio comentó que reprueba las acciones de Chong, a quien se le vio en un video escupiendo los alimentos que iban a ser consumidos por habitantes de la casa. “Dime nada más a quién en su cabeza se le ocurre escupirle la comida a un compañero. Nunca trates mal a un mesero, porque quién sabe qué te haga en la comida cuando te la traiga, pero ya que lo veas de un compañero, es el colmo. Es triste, lamentable”.

Juan dijo que para él los hombres que están en el Equipo Tierra no son ejemplos a seguir: “A tres de ellos no los soporto, que es obviamente Sian, el cubano; no soporto al regiomontano y no soporto al gay, a Ricardo. No los soporto por los seres humanos que son, y qué manera de atacar a las mujeres. Vas a ver, ahora que salgan se van a topar con pared, porque a veces…Mira, estas personas son a veces como los adictos. Tú puedes decir que estás en recuperación, que estás bien, pero si te fumas un cigarro, si te tomas una copa, es falso. El único que está mal es uno, porque tú sabes que la conciencia no te deja. Así está esa gente, Cuando salgan va a saber perfectamente que su conciencia y todo lo que hicieron fue para destruir”.

Shanik le preguntó al productor si le daría trabajo a Sian Chong, ya que éste expresó su deseo de aparecer en una de sus telenovelas. “¡Pero en la vida! No puede haber una gente tan malagradecida con un país, cuando escupe la comida. Eso es una falta de respeto, eso no se lo puedes perdonar a nadie. Y aparte no se da cuenta que de repente, así como hay lindos mexicanos, lindos cubanos, hay cubanos que de verdad son insoportables”.

A su llegada a una de las funciones de la obra “Aventurera” Osorio volvió a mencionar que es imposible la posibilidad de que Sian trabaje con él. “Al cubano no le daría trabajo. No se vale faltar al respeto y escupir la comida. Eso no se lo perdonas a nadie. El otro muchacho de Monterrey me ha parecido una falta de respeto, totalmente, y no es posible que tú le prestes un espacio con tanto rating para que él venga a maltratar a las mujeres. Hay límites, hay respeto. Y el otro ser humano, Agustín, me parece un nefasto. Una gente…qué manera de hablar, qué manera de patear el pesebre. Y Ricardo, pues no tiene cabida en este medio. No pasa nada, así de simple”.

