Adrián Marcelo reaparece y envía un mensaje, tras su salida de “LCDLFM 2”

A casi una semana de haber abandonado voluntariamente el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, Adrián Marcelo publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video que estuvo disponible durante unas horas, pero que ya ha sido compartido por distintas cuentas.

En el clip, el comediante regiomontano aparece contento y agradeciendo a sus fans el apoyo que le dieron a lo largo de su participación en el programa, aunque no menciona en ningún momento el título de éste. “Hey, saludos a todos. Estoy bien agradecido de todo corazón de todo lo que hicieron por mí. Ya vieron que no tengo uñas, pero ya se dieron cuenta que me las muerdo cada segundo. Gracias por todo, en serio. No lo puedo creer. Todavía estoy actualizándome, y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que intentamos ahí posicionar y contestar y de todo corazón muchísimas gracias por desvelarse, por defenderme. Los quiero muchísimo y espero conocerlos en persona para darles un abrazo, encontrármelos por ahí”.

Marcelo agregó que está acostumbrándose a los horarios que tenía antes de ingresar a “La Casa De Los Famosos México 2”. “Vean mis ojeras, apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias en serio de todo corazón por apoyar la causa, y por sus palabras, por sus videos, por sus memes, fotos, todo. Que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga hoy y siempre”.

Adrián (quien ahora se encuentra en Monterrey) salió del reality show después de una fuerte discusión con Gala Montes, pero desde semanas antes el youtuber había generado polémica por sus comentarios y comportamientos con otros habitantes de la casa. Ahora han surgido rumores acerca de que por contrato él tiene que acudir a las galas que se transmiten por televisión, pero no ha hecho declaraciones el respecto.

Adrián Marcelo tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 699,000 en X. El comediante tiene programadas varias fechas de su show “Hermanos De Leche”, que presenta en compañía de su amigo Iván Fematt. “La Casa De Los Famosos México 2” continúa, y los siete habitantes que quedan son Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Briggitte Bozo, Karime Pindter, Sian Chong y Agustín Fernández.

