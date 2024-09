“LCDLFM 2”: Adrián le advierte a Arath que le dará un “golpe bajo”

Tensos momentos se vivieron la noche del domingo en “La Casa De Los Famosos México 2”, pues tras la cena Adrián Marcelo comenzó a hablar con Arath de la Torre, advirtiéndole que volverá a ser agresivo, sobre todo en el próximo “posicionamiento”.

Sin que nadie lo orillara a tocar el tema, el regiomontano le dijo al actor: “Se va a poner muy fuerte esto. Me preocupa. Yo sí recomendaría que (para) lo que sigue ya sí te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard (muy fuerte). Hoy me diste luz verde. Discúlpame”.

Arath pensaba que la plática iba a ser breve, y comenzó a ponerse serio. Adrián continuó: “Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner enfrente de mí. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Hoy fui así justo para sentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes. Sólo estoy avisando.

“Me veo orillado y soy muy competitivo. No tengo nada que perder. Insisto, no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento. Una, me haces más fuerte, pero sobre todo yo no tengo talento artístico, no sé actuar, pero lo que yo sé hacer con las palabras no eres ni la mitad de capaz. Eso es todo lo que te quiero decir el día de hoy. Que descanses hermano”.

Adrián (quien estaba nominado y el domingo se salvó de ser expulsado de la casa) quedó resentido de que en el “posicionamiento” Arath le recordó cuando se dieron la mano y no cumplió con el cambio de actitud que había prometido. “Si pueden, yo recomendaría que le suban a la dosis. Hoy me marcaste el camino muy claro ¿eh? Y tú sabes de qué estoy hablando. Si así lo vas a jugar, yo no tengo hijos”.

De la Torre enfrentó a Marcelo y dijo: “Pero tú me diste la mano y me pateaste la vez pasada”, pero éste agregó: “Yo diría que fui con los tacos por delante. Mira, puedo salir antes y no te pones enfrente y te evitas la pena, porque no sé cómo lo estés tomando. Yo te recomendaría, porque veo que le hablas mucho a tus hijos, que al menos el domingo, cuando te vayas a poner enfrente de mí, les pidas que vayan a ver otro contenido, porque sí van a ver recibir a su padre un golpe bajo.

“Me da mucho gusto que Mario, que sí es mi amigo, no se prestara a lo que hoy intestaste hacer. Me quedo con las palabras de Briggitte en la cena sobre la caballerosidad, sobre cómo me expreso de mi esposa, pero hoy me marcaste el ritmo del juego. Yo puedo salir, tú estás destinado a ganar este juego. Me queda claro, ya tienes experiencia, yoga, te medicas tres veces al día, y aún así te vibra mucho la cara”.

La actitud de Adrián Marcelo cambio por completo cuando vio que llegó Gala Montes, con quien ha tenido problemas anteriormente. Él dijo: “Termino, porque ya llegó por quién lloraban”, pero Arath comentó que lo que estaba diciendo sí eran amenazas. “Si fueran, no recuerdo que en el contrato esté estipulado no hacerlo -dijo el youtuber-. Yo te recomiendo que al menos evites eso. Ya son superioridad, pero con la señorita puro amor, ya sabes, (ella) no está al nivel intelectual ni emocional, pero tú sí”.

Tras la plática (que casi parecía un monólogo de Adrián) Arath regresó con sus compañeros del Cuarto Mar, que ya es superior al Cuarto Tierra en cuanto a integrantes. Por un momento el actor pensó en abandonar la competencia, pero tanto Briggitte Bozo, Mario Bezares, Gala Montes y Karime Pindter le mostraron su apoyo y le dijeron que no se dejara intimidar antes las constantes provocaciones del ya polémico Marcelo.

