“LCDLFM 2”: Gomita es la sexta expulsada

La comediante y youtuber Gomita ha terminado su participación en “La Casa De Los Famosos México 2”; la noche del domingo se convirtió en la sexta expulsada del reality, con lo que el Equipo Tierra, del cual formaba parte, se ha quedado sin integrantes femeninas.

Gomita (cuyo verdadero nombre es Araceli Ordaz) fue muy polémica durante su estancia en la casa, debido a su interés por Agustín Fernández, lo cual causó un conflicto entre ella y Gala Montes, ya que esta última ha tenido un romance intermitente con el argentino a lo largo del concurso. Araceli siempre tuvo como confidente a Ricardo Peralta, quien se mostró afectado por su salida.

En el “posicionamiento” del domingo nadie se colocó atrás de Gomita; ella estaba nominada junto con Adrián Marcelo, Karime Pindter y Briggitte Bozo. El regiomontano fue el primero en salvarse, y posteriormente Briggitte. Ordaz entró con Karime a la cabina giratoria, de la cual salió, pero a la parte del estudio de televisión donde se llevaba a cabo la gala, reflejo de que había sido expulsada.

A su salida de la casa, Gomita se mostró contenta: “Qué bonito es ver gente diferente, nuevos rostros. Quiero comer tacos y abrazar a mi familia. Quiero saber qué pasó, qué sucedió, porque la verdad sí escuchábamos cosas y ruido, pero realmente no sé qué, y neta espero que México no me odie más de lo que ya me odiaban. Si sí pasó, espero limar asperezas con ustedes”.

Desde hace tiempo Gomita quería evitar encontrarse con Cecilia Galliano, debido al escándalo que surgió en 2014 en el programa de televisión “Sabadazo”, cuando la actriz argentina perdió su anillo de compromiso (supuestamente tomado por el hermano de la youtuber). Pero en la post gala de expulsión ambas se reunieron, tratándose de una manera muy cordial.

