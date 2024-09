“LCDLFM 2”: Arath se enfrenta a Ricardo en el vestidor

La relación entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta en “La Casa De Los Famosos México 2” nunca ha sido buena, y recientemente el actor encaró al youtuber en el vestidor de la casa, recordándole la ocasión en la que dijo a las cámaras que quería verlo sufrir.

“LCDLFM 2: MTV reacciona a los comentarios de Ricardo Peralta

De la Torre entró al vestidor de la casa y le pidió a Gomita si lo podía dejar solo con Ricardo. Ambos se enfrascaron en una larga plática, centrada en uno de los videos presentados antes de la nominación del miércoles, que muestra a Peralta diciendo: “Arath no quiere estar aquí. Su peor castigo sería seguir aquí, y para él salir sería un triunfo. Estar aquí es un castigo. Quiero que sufra”.

“LCDLFM 2”: Karime dice que Ricardo “es malo de Malolandia”

El clip fue visto por Karime Pindter, no por Arath, pero ésta le contó todo y el actor preparó su discurso para Torpecillo. “Resulta que cuando entré yo a la nominación me tocó un acetato. Y eras tú pidiéndole a todos tus seguidores, maquiavélicamente, con un odio terrible, que me torturaran y me dejaran aquí adentro, porque lo peor que me podía pasar era no ver a mis hijos y yo estar aquí”.

Disimulando sus nervios, Ricardo aceptó haber dicho eso sobre Arath, pero éste le reclamó: “No se vale negar algo que dijiste, que no es de hombres…Te pregunté hace dos días, y me lo negaste enfrente de Karime. Te lo digo porque siempre me tomó mis 72 horas para saber cómo decir las cosas”.

Aunque De la Torre le dijo a Torpecillo que por haber dicho eso seguramente ya perdió muchos seguidores en redes sociales, éste le comentó que no le importaba: “Yo vivir con miedo no es algo que yo tenga”. Ricardo agregó que ese video era antes de que su novio Charly lo visitara en la casa, y que después tomó la decisión de cambiar de actitud con Arath, pero éste recalcó: “La gente te vio ese día. No hay ningún problema, Lo único es que hay que sostener lo que uno dijo. Era lo único”.

Peralta le preguntó a Arath una duda que le había quedado, acerca de si era amenaza algo que el actor le dijo a Mariana Echeverría en cuanto a su equipo de abogados. Arath, muy tranquilo, le respondió: “Yo soy un señor que tiene un equipo muy fuerte y poderoso en el sentido legal, que desde que yo entré aquí están pendientes de cualquier cosa que difame o que ponga una situación de riesgo en mi reputación como artista”.

Por último, Arath de la Torre le dio la mano a Ricardo Peralta y le dijo: “Y créeme que cuando yo estrecho la mano es real, no como Adrián (Marcelo), que le estreché la mano y me dio un p*****”. El actor se dirigió al cuarto, Mar, donde le contó a sus compañeros (Pindter, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozo) los pormenores del enfrentamiento.

Sigue leyendo: