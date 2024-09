“LCDLFM 2”: Gomita dice que quiere hacerle daño a Gala

La rivalidad entre Gala Montes y Gomita por el amor de Agustín Fernández en “La Casa De Los Famosos México 2” continúa, y tras la fiesta temática del viernes -en la que la actriz se besó con el argentino- la youtuber se desahogó con sus compañeros del Equipo Tierra, y sin medir las consecuencias amenazó con hacerle daño a Montes si salía de la casa.

“LCDLFM 2”: Mario le pide a Gala no mostrar su furia hacia Gomita

Gomita (cuyo verdadero nombre es Araceli Ordaz) criticó a Karime Pindter y Briggitte Bozo, pero especialmente a Gala: “Lo único que les digo honestamente es que estas hijas de su p*** m**** están al cien. Y me da mucho gusto, porque lo que yo siento es más bonito, pero que una p**** así se burle de mí hace que le quiera romper su p**** m**** como no tienes idea”.

“LCDLFM 2”: Gomita dice que si sale, será por Cecilia Galliano

Gomita está entre los nominados de esta semana, pero dijo que aunque salga de la casa querrá enfrentar a Gala. “Y capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar. Nomás sí les digo: ustedes se van a acordar de que si no pasa me va a doler más. Porque si no tengo corazón con la gente que afuera es mi familia, vaya la p***** que voy a meter con la gente que acá adentro me ha (hecho) sentir de la m*****”.

Los comentarios de Ordaz provocaron que la mamá de Gala, Crista Montes, reaccionara, y en un video que publicó en su cuenta de Instagram dijo: “Estoy viendo el video que está haciendo la Gomita de amenazar a Gala, que la va a golpear, que porque es de Neza. Yo sé qué esa n**** es “banda”, pero pues qué bueno que haya una amenaza, porque precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto. Ya se darán cuenta. Qué bueno que amenaza. No te apures Gomita”.

Doña Crista también le dijo a Gomita que no teme a sus amenazas: Yo tampoco me dejo ¿eh? No soy “banda”, no soy igual de n**** que tú, pero me sé defender. Y vas a ir a amenazar a ver a quién”. Ella también escribió en su post lo siguiente: “Hasta dónde va llegar este JUEGO!!! Ahora es Gomita !!! Adrián Marcelo diciendo que la quiere envenenar y está n*** la va golpear …. No, ¿pues con qué gente está (Gala)?”

