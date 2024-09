“LCDLFM 2”: Mario cuenta el origen del “Gallinazo”

Después de más de un mes Mario Bezares volvió a mencionar a su amigo Paco Stanley en “La Casa De Los Famosos México 2”, pero ahora fue al recordar el “Gallinazo”, un baile que inventó en el programa de televisión “Ándale” y que se convirtió en algo característico de Mayito.

Mientras platicaba con Gala Montes, Arath de la Torre, Karime Pindter y Agustín Fernández, Bezares contó el origen de esa coreografía. “Todo surgió haciendo reír a Paco. Marco Flavio (Cruz) se va a Nueva York y se trae una serie de canciones, y en esa música iba “El Gallinero” de Ramírez, neoyorquino. Entonces, para irnos a cortes comerciales en “Ándale”, empezaron a meter nueva música, sueltan el “Gallinazo” y yo me pongo como pen**** a bailar como gallo, y a darle así”.

Mario agregó que el baile fue completamente improvisado. “En aquel entonces estaban así como medios freaks y todo, y yo de payaso me aviento un clavado y empiezo a hacer lagartijas y la chin****, y nos vamos a comerciales, se me queda viendo Paco y me dice: ‘Eres un pen****, eres un estúpido'”.

“Empecé a meterle más pasos y él (Paco) lo empezó a utilizar”, dijo Mayito. “Y me hacía bailarlo siete u ocho veces. Entonces me inventé “la muerte del Gallinazo”; me convulsionaba abajo. Paco se empezaba a reír. En ese entonces medías más o menos el rating por llamadas telefónicas, y recibíamos cerca de 3,000 o 4,000 llamadas. ‘Que baile el “Gallinazo”‘, pedían. Entonces empezamos a crear bailes. “Macarenazo”, “Ventanazo”, “Colibrazo”.

Mario Bezares también mencionó otra coreografía que surgió en los programas de variedades de Paco Stanley, titulada “Cangrejito Playero”. “Eso fue en un restaurant. Fuimos a comer mariscos y Paco pidió unas manitas de cangrejo. Yo le dije: ‘No hay manitas de cangrejo, pero hay “Cangrejito Playero”‘. Me acordé de los 70s, del “Acapulco Tropical”. Él se empieza a reír y dice: ‘Qué idiota eres'”. Arath, Agustín, Karime y Gala estuvieron muy atentos al relato; esta última se mostró encantada con el “Gallinazo” y dijo: “Yo en cada fiesta lo voy a poner, siempre”.

