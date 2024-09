Sian Chiong quiere seguir siendo amigo de Adrián Marcelo

Sian Chiong causó polémica por sus actitudes en “La Casa De Los Famosos México 2”, y el 15 de septiembre se convirtió en el octavo expulsado del reality. Ahora, al igual que Ricardo Peralta (quien también formaba parte del Equipo Tierra) defendió la relación que llevaba con Adrián Marcelo, y dijo que en la casa éste lo ayudó.

Sian Chiong se disculpa por la broma que hizo en “LCDLFM 2” al “escupir” en la comida

Entrevistado por Eden Dorantes, Chiong habló sobre el polémico comediante: “Quisiera que la amistad siguiera, obviamente porque es alguien a quien le tengo cariño. (Adrián) fue muy bueno conmigo, me defendió en todo momento. No puedo ser incongruente con alguien que me extendió una mano y me hizo sentir parte de un equipo determinado”.

Al ser cuestionado sobre la discusión entre Gala Montes y Marcelo, que llevó a éste a salir voluntariamente de la casa, Sian dijo: “Sé obviamente las cosas que pasaron, que en su momento también hablé con él y le dije: ‘Hermano, no sé cómo ayudarte aquí. Siento que esto no estuvo bien’. Pero no le puedo dar la espalda a alguien que me ayudó”.

“LCDLFM 2”: Sian pierde las esperanzas de ganar

Sobre el conflicto en el que Adrián Marcelo se enfrentó a Gala en el jardín de la casa, luego de que los integrantes del Equipo Mar sacaron el colchón de la cama en la que dormía Chiong, éste comentó: “En el momento en el que Adrián estaba en su disputa con las chicas, yo estuve sólo cuando él tuvo un pequeño percance con Gala y Briggitte (Bozzo). Ahí yo estuve presente, pero luego Arath (de la Torre) me jala y empiezo como a discutir con él, y luego Mayito ya se acerca y empiezo a discutir con él. Ya me perdí un poco de lo que estaba pasando. Yo sentía que me estaban como atacando todos. Todo se descontroló. No supe qué hacer”.

Tras su salida de “La Casa de Los Famosos México 2” Adrián Marcelo no ha dado entrevistas, pero varias fechas de su show de comedia, titulado “Hermanos De Leche”, han sido canceladas debido a los muchos comentarios que hizo en el reality show. Sian también opinó sobre eso: “He escuchado algo. La verdad me da muchísima pena, pero creo que es una persona muy fuerte que va a lograr sobrepasar todo esto y levantarse”.

Por último, Sian Chiong volvió a disculparse por las cosas que hizo al estar encerrado. “Cometí muchos errores, soy humano y lo único que he hecho es pedir perdón a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas. De corazón les pido muchas disculpas. Nunca fue mi intención ofender a nadie, solamente trataba de divertirme, de hacer bromas, de ser cariñoso, y a veces me sobrepasó el juego y cometí errores”.

