Rebecca de Alba habla sobre el supuesto encuentro que tuvo con Agustín Fernández

Rebecca de Alba acudió al programa “La Saga”, de Adela Micha, para promocionar un evento de su fundación, pero también aclaró los rumores acerca de un supuesto encuentro que tuvo con Agustín Fernández, quien actualmente participa en “La Casa De Los Famosos México 2”.

Rebeca de Alba confesó que tuvo dos abortos con Ricky Martin

Micha fue muy directa con la ex modelo y conductora mexicana, y le dijo: “Oye, ¿tú has visto “La Casa De Los Famosos”? ¿Has visto al impresentable ese que dijo cosas de ti? ¿Tuviste tú que ver (con él)? De Alba respondió: “No, es que se supone…ya parece que voy a andar pagando, por favor. Si a nosotras nos quisieron comprar con casas y demás, a lo largo de nuestra carrera, cuando empezamos, y dijimos que no, tendremos la necesidad de…o sea”.

Rebecca de Alba y su secreto para lucir tan radiante a los 58 años

Adela se río y dijo: “A mí no me quisieron comprar una casa”, y Rebecca agregó: “Yo creo que a veces, lo que la gente no sabe es que a estas personas les están pagando entre 350,000 a medio millón de pesos. ¿Hacer una transacción? Por favor. Además de que les pagan, antes no eran celebridades los que entraban a los programas, pero luego ya vino toda esta modificación en el mundo, no solamente en México”.

De Alba, de 59 años, dijo que no participaría en un reality show como “La Casa De Los Famosos”, pero que su hermana sí, luego de saber cuánto le paga la producción a los inquilinos. Agregó que ya estaba enterada de las declaraciones del argentino. “Sobre todo, es para darle publicidad. Yo creo que hay gente que con “tal de”…Salió en revistas. Es que una amiga me lo mandó, y me dijo: ¿Qué es esto?'” Rebecca también se refirió a un largo mensaje que ella misma publicó en Instagram. “La prensa lo que hace es repostear algo que yo publiqué antes, pero nada tiene que ver con este asunto. Yo no le contesto a nadie. A veces ni contesto el celular”.

Hace más de un mes, Agustín Fernández le contó a Adrián Marcelo en “La Casa De Los Famosos México 2” que pasó una noche con Rebecca de Alba, y que todo fue una “transacción”. Según el modelo (quien esta noche podría ser el último expulsado del reality show) en el encuentro “hubo de todo” y ambos ni siquiera se pidieron los números de teléfono. Ante esto, Rebecca le dijo a Adela Micha: “No, no lo conozco, y dijo que hace como 8 años. O no tengo buena memoria, no. Pero no. ¿Tú crees que yo tengo memoria para lo de la semana pasada?”

Sigue leyendo: