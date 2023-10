Rebeca de Alba confesó que tuvo dos abortos con Ricky Martin

Rebecca de Alba, en una revelación sincera durante su participación en el programa “En la cama con”, conducido por Alberto Peláez, compartió aspectos íntimos de su relación pasada con el cantante Ricky Martin. En particular, la conductora abordó el tema de sus intentos por convertirse en madre mientras estuvo con el famoso artista, desvelando que vivió dos abortos.

De Alba, al hablar sobre su vínculo con Ricky Martin, destacó que buscaron convertirse en padres en dos ocasiones, pero lamentablemente sufrieron la pérdida de esos dos bebés en el proceso. La presentadora describió estos momentos emocionales y personales de su vida con la siguiente declaración: “Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja, con Ricky [Martin].”

Asimismo, la exmodelo expresó su ilusión por formar una familia con Ricky Martin, pero señaló que no pudo cumplir ese deseo de convertirse en madre. Afirmó que a veces, la vida no se desarrolla como uno planea y que, en su caso, no pudo concretar su anhelo de maternidad.

Rebecca de Alba describió a Ricky Martin como una gran pareja con sólidos valores y cualidades que consideraba ideales para ser el padre de sus hijos. Según sus palabras: “Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es.”

La relación entre Rebecca de Alba y Ricky Martin fue ampliamente comentada a finales de la década de 1990. Iniciaron su romance en 1994 y lo mantuvieron hasta el 2005. Durante este período, Rebecca de Alba consolidó su posición como una conductora respetada en México, mientras Ricky Martin logró una destacada carrera a nivel internacional, especialmente tras interpretar la canción oficial del Mundial de Francia 98.

A pesar de la ruptura, la conductora enfatizó que la separación de la pareja se produjo en buenos términos y sin conflictos. Ambos continuaron manteniendo una relación amistosa. Como muestra de ello, reveló que asistió a un concierto de Ricky Martin en septiembre de 2023 en la Arena Ciudad de México. Aunque no se han visto en un tiempo, mantienen una comunicación constante.

Rebecca de Alba, en un tono humorístico, también abordó la percepción errónea del público sobre su vida amorosa, señalando que existe una creencia generalizada de que solo tuvo una relación romántica en toda su vida, que fue con Ricky Martin. Sin embargo, aclaró que a lo largo de su vida ha tenido otras parejas y pretendientes, subrayando que ha sido una “noviera” en diferentes etapas de su vida.

Rebecca de Alba estuvo en concierto sinfónico de Ricky Martin

Ricky Martin, en su retorno a México, ofreció un concierto sinfónico que atrajo a miles de fanáticos, y entre ellos se encontraba una invitada muy especial, su ex pareja, la conductora Rebecca de Alba. A pesar de la multitud, Rebecca destacó su “reencuentro” con el cantante puertorriqueño en una velada que compartió con 17,000 entusiastas en la Arena Ciudad de México.

La conductora televisiva, quien ha enfatizado en múltiples ocasiones la excelente relación que mantiene con Ricky Martin, disfrutó del concierto con dos amigas que la acompañaron. Rebecca De Alba, al obtener pases VIP para el espectáculo del miércoles por la noche, demostró su aprecio por su ex pareja.

Entre las acompañantes de Rebecca se encontraba la fotógrafa Mariana Yazbek, quien en la década de los ochenta fue novia de Luis Miguel. Juntas, disfrutaron de la velada musical y corearon con entusiasmo todas las canciones interpretadas por Ricky Martin.

