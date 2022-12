Rebecca de Alba dice ser como el Grinch: no le emociona la Navidad

Sin importar que la Navidad es un momento muy especial para una gran cantidad de personas alrededor del mundo, para la famosa presentadora de la televisión mexicana Rebecca de Alba esta festividad no es tan importante, incluso confesó que nunca creyó en Santa Clós cuando era niña.

De Alba se sinceró sobre el tema en una entrevista que concedió a ‘El Universal’, la famosa consideró que la Navidad la ve como una reunión con la familia, bajo esta perspectiva, Rebecca señaló que este 2022 ha tenido “muchas navidades porque tengo una relación muy cercana con mi familia“.

Pese a que la presentadora, de 58 años, se compara con el personaje del ‘Grinch’, al no considerar la Navidad como una fecha trascendental en el año, dijo que, para ella, la convivencia que se da con su núcleo familiar en esta fecha es sinónimo de buena compañía y largas charlas.

Por ello, a pesar de que no es fanática de la Navidad como una celebración generalizada, Rebecca indicó que “por supuesto que hay una reunión grande, somos muchos, en casa de mi abuela, nos reunimos primos, tíos“.

La también ex pareja del cantante Ricky Martin, confesó al medio de comunicación mexicano que esta época del año más que vivirla como una Navidad tradicional en su familia se junta varias veces para comer o cenar. “Pero la Navidad no es algo que me entusiasme para nada”.

Incluso, a diferencia de varias personalidades del mundo del espectáculo y de la comunicación, Rebecca de Alba ha sido congruente con lo que piensa y siente, ya que en sus perfiles de redes sociales no hay alguna publicación que tenga relación con la Navidad.

La famosa conductora mexicana consideró que el mes de diciembre es sinónimo de “caos, gastadero a lo tonto”. De Alba añadió que sólo una vez adornó su casa con un árbol de navidad, principalmente “porque mi mamá me lo pidió”. Bajo esta perspectiva no dudó en definirse como una persona “totalmente Grinch”.

A pesar de su sentir y pensar sobre la Navidad, Rebecca de Alba ha sido una de las conductoras más aclamadas por el público mexicano por su participación en programas de revista desde los inicios de la década de 1990, en donde ha proyectado dinamismo y alegría.

