Rebecca de Alba responde a los rumores de romance con Humberto Zurita

Tras los rumores que surgieron hace unos días en los que apuntaban a que Rebecca de Alba y Humberto Zurita estarían estrenando romance, la conductora rompió el silencio para negar que exista una relación sentimental con el actor, a quien conoce desde hace varios años y solo los une la amistad.

En entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, la modelo se mostró sorprendida por la información surgida en diferentes redes sociales, en donde la señalaban de haber iniciado un noviazgo con el actor Humberto Zurita, por lo que aprovechó para echar abajo esta versión, pues aunque ambos están solteros desconoce de dónde pudo haber surgido esta información que es totalmente falsa.

“Es un sitio en internet en donde habla justamente de que a lo mejor tenemos romance él y yo, pero la verdad es que no, no tenemos romance. Creo que es un gran actor y anda muy ocupado con su ‘Reina del Sur’, yo ando en mis cosas, no sé, me llama la atención de dónde pudo haber salido ese rumor, porque pues no“, explicó.

Y confiesa que solo los une una amistad que inicio hace más de tres décadas, cuando ella mantenía un romance con el cantante y compositor Leonardo de Lozanne, en donde también convivo con la fallecida actriz de origen argentino Christian Bach.

“Lo conocí con Christian, hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos después. Llevamos una relación Christian, Humberto y un poco cuando yo andaba con Leonardo (de Lozanne), coincidíamos de repente en Acapulco y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México”, recordó.

Finalmente, la también actriz y actual presentadora de ‘Master chef Celebrity’, reveló ante las mismas cámaras de Tv Azteca que la pandemia interrumpió un romance que apenas estaba iniciando con un hombre que es totalmente ajeno al medio artístico, sin embargo, estaría dispuesta a retomar la relación en caso de que vuelva surgir: “Me gustaría darme otra vez la oportunidad de salir con este Arquitecto“, agregó.

