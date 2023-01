Rebecca de Alba y su secreto para lucir tan radiante a los 58 años

Luego de toda una vida frente a las cámaras y un repertorio de proyectos que la respaldan, a sus 58 años Rebecca de Alba mantiene uno de los atributos que la llevó al estrellato: un rostro de apariencia jovial. Como resultado, no han faltado los cuestionamientos sobre la rutina que de belleza que la hace conservar una apariencia envidiable.

Todo parece indicar que la espera ha valido la pena, pues la conductora finalmente se ha decidido a destapar el secreto para retrasar el paso del tiempo.

“El secreto es que maquillan y me peinan, y me visto para las entrevistas”, advirtió De Alba al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Creo que se refleja mucho mi carácter en mi apariencia. Todavía no asusto cuando no me maquillo y cuando traigo una colita de caballo, y traigo jeans y una camiseta. Y el close up, me dicen, que todavía lo aguanto, pero maquillada”, contó Rebecca de Alba a las cámaras de ‘De primera mano’.

Aunado a esto, reconoció que se trata de un regalo de la genética, pues en su familia es normal que el paso del tiempo no se vea reflejado en su piel. “Creo que es un poco genética de mi familia, de parte de mi mamá, pero, sobre todo, creo que ha sido toda la formación que he tenido a lo largo de mi vida, internamente hablando”, añadió.

Cabe recalcar que este no fue el único tema que la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ abordó durante su charla con los medios de comunicación. Allí, habló sobre su posible regreso a la televisión y aseguró que este se ha visto mermado por diversas razones, una de ellas fue su salud.

“En 2022, casi lo iba a hacer, pero me dio COVID muy fuete, todavía para enero, que empezaron a grabar, no estaba al cien por ciento, pero hay otros proyectos”, detalló para luego adelantar que le encantaría explorar su lado periodístico.

“Quiero un entretenimiento inteligente, divertido, variado, con información. Mi pasión son las entrevistas y he estado buscando el espacio para poder hacer un programa de entrevistas”, finalizó.

Te puede interesar:

• Rebecca de Alba dice ser como el Grinch: no le emociona la Navidad

• Esta es la foto inédita de Rebecca de Alba antes de ser famosa

• De Ricky Martin a Miguel Bosé: estos han sido los amores de Rebecca de Alba