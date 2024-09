“LCDLFM 2”: Arath le advierte a Karime que hablarán sobre el alcohol

Un momento tenso se vivió recientemente en “La Casa de Los Famosos México 2”, cuando Arath de la Torre le dijo a Karime Pindter que tendrán una conversación acerca del alcohol cuando termine el reality. Ella al principio no le dio mucha importancia a los comentarios del actor, pero después se dio cuenta de que éste hablaba muy en serio.

Todo comenzó cuando Karime habló de hacer un maridaje, mencionando una de sus bebidas favoritas. “Delicioso, qué bruto, qué bruto, me encantó, sólo faltó el clericot triple”, a lo que Agustín Fernández comentó: “Siempre el alcohol ¿no?” Y Mario Bezares dijo: “Milagro (que) no dijo las chelas”. Muy serio, De la Torre exclamó: “¿Se llama maridaje? Se llama “tú y yo vamos a hablar saliendo de aquí””.

La Matrioshka entonces se acercó a Arath y le comentó acerca de una “solución” que había descubierto recientemente para dejar de tomar. “Hay una cosa que me recomendó Claudio Yarto que justo me quiero poner con Chile. Es un chip como el anticonceptivo, que te pones aquí en el brazo y te da asco el alcohol”.

Pero el actor le dijo a Pindter que eso no le funcionaría. “No, no te da asco. Puedes tomar, y según esto no te emborrachas, pero es un atajo falso. Yo estoy en contra del chip. Fueron a (el programa) “Hoy” a presentarlo y me dijo (la productora) Andrea Rodríguez: ‘No vayas a contradecir al doctor’. Nosotros, que vamos todos los días a rompernos la madre y a contar las cosas, ahora resulta que inventaron un chip que para no ponerte p***, pero sí puedes tomar”.

En ese comentario Arath se refirió a las reuniones que tiene en Alcohólicos Anónimos. Hace más de un mes él relató su experiencia con muchos de los habitantes de “La Casa De Los Famosos México 2”: “Llevo 8 años sin tomar. Ya no me drogo, superé mis adicciones. Sí se puede. Si estoy aquí también es como para decirle también a la gente que (el alcoholismo) es una enfermedad, que hay que verlo así, y que hay solución”. Cuando Agustín le preguntó qué fue lo más efectivo para que dejara de tomar, De la Torre respondió: “¿La verdad? Doble A. A mí me salvó la vida.

“La palabra adicción es a-dicción. No hablar. La base de cualquier grupo, Neuróticos Anónimos, Obesos Anónimos, es hablar. Todos los días voy a mi junta, en la noche. Ahí dejo todo. La primera sensación cuando te subes a una tribuna a hablar es…cualquier p***** deja de tomar, pero ir a un programa de vida que te ofrece 12 pasos en donde viene la derrota, un poder superior, un análisis, el reparar los daños que hiciste…porque dañas a la familia”.

Arath agregó que siente una gran satisfacción personal al ayudar a las personas que padecen esa enfermedad. “Tengo muchas amigas que sus maridos no saben dónde están, con quién están, mal, y yo no quiero ser así. Voy a mis juntas, tengo mis ahijados, tengo mi padrino, me encanta dar servicio. Yo me metí solo”.

