“LCDLFM 2”: Paul Stanley hace llorar a Mario Bezares en emotivo reencuentro

Un inesperado reencuentro sucedió en “La Casa De Los Famosos México 2” la noche del miércoles, cuando Paul Stanley entró a la casa y habló frente a Mario Bezares, una persona que evitó durante décadas.

Fue durante la dinámica del freeze que ordenó La Jefa cuando el conductor del programa “Hoy” por fin pudo estar frente a Mayito, para decirle que debido al nacimiento de su hija ha dejado atrás el pasado.

“Primero que nada estoy aquí porque lo decidí”, dijo Stanley, mientras Bezares comenzaba a llorar. “Ha pasado mucho tiempo y estuvo muy difícil para todos nosotros. Y yo sólo quiero decirte que ya estoy en paz contigo. Y yo ya lo solté, porque tengo la cosa más hermosa que tengo en mi vida, que es mi hija, y quiero una nueva vida, y dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, y bendiciones. Felicidades, lo has hecho muy bien”.

Paul no sólo habló con Mario; también tuvo unas palabras de cariño para los demás integrantes del Equipo Mar (Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes). “A todos ustedes felicidades, porque han hecho un gran equipo y han demostrado a todo el país que lo que se necesita es eso de empatía y el cariño, y el amor entre todos. Y bueno, creo que ya me voy, ¿o quieren que les cocine algo?” Refiriéndose a Mayito, le dijo: “Ah, tú eres el dueño de la cocina. Me la chin*****. Adiós, felicidades a todos, ya son unos ganadores”.

Después del freeze, Mario, quien durante años fue señalado como uno de los responsables en el asesinato de Paco Stanley (padre de Paul), se quejó del hecho de no haber podido responderle al conductor por tener que quedarse inmóvil. “¿Por qué no me dejaron decirle nada? Igual lo quiero y él lo sabe. Sabe que nunca he tenido nada en contra de él, y lo sabe”.

Minutos más tarde y ya relajado con su equipo, Bezares describió así su sentir: “Y se lo digo: ‘Me encantaría darte un gran abrazo y un beso c*****. En verdad gracias por sus palabras… Cuando (Paul) volteó a verme y me dijo: “¿Qué te digo?” Sentí ‘¡Oh my God!, ¡Qué belleza! ¿Es eso, es verdad? Y algún día se tenía que haber dado”.

