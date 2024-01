Paul Stanley se sincera sobre lo mal que la pasó en ‘La Casa de los Famosos México’

En cuestión de días llegará a la pantalla de Telemundo una edición más de ‘La Casa de los Famosos’, un reality show que ha contado con gran éxito en sus tres temporadas anteriores y hasta en la realizada en México, donde Wendy Guevara resultó vencedera.

La versión mexicana dio muchísimo de qué hablar por la fuerza del Team Infierno, quienes a lo largo del reality solo perdieron a un integrante, Apio Quijano, mientras que el resto eliminó uno a uno a los miembros del Team Cielo, entre los que estaba Paul Stanley, presentador del programa matutino ‘Hoy’.

A pesar de que estaba llamado a ser uno de los favoritos para ganar el reality show de Televisa, el también comediante fue eliminado muy pronto, dejando en la tablita a Jorge Losa y a la Barby Juárez, los únicos dos sobrevivientes de su habitación.

Hoy, a varios meses de su salida de la emisión, el hijo de Paco Stanley reconoció que él no nació preparado para este tipo de experimentos, por lo que, sin titubear, calificó su experiencia como poco agradable e irrepetible.

“Fueron cinco semanas donde te das cuenta que fueron muchos aspectos y cosas de compañeros que no te gustan y a fuerza tienes que pasar por eso. Yo creo que el reality no es para todos”, se sinceró ante sus compañeros en ‘Hoy’.

En la misma conversación destacó que solo sigue en contacto con Jorge Losa y con Feria, mientras que con el resto ya cortó todo tipo de comunicación.

“Con los únicos que volví a hablar fue con Jorge y Ferka, Marie Claire que coincido con ella. Del Team Infierno, con los únicos que he tenido contacto como una verdadera amistad es con Wendy y con Nicola”, compartió el también presentador de ‘Miembros al Aire’.

Además de tener que batallar con el encierro y el aislamiento, Paul reconoció que también tuvo episodios de ansiedad por la forma de actuar de algunos integrantes del Team Infierno, en especial de Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

“Te pone todo a flor de piel estar ahí adentro y la verdad yo no me vendo por nada. Puedes bromear y echar relajo, pero cuando es con saña y molestando a alguien, eso no lo puedo permitir. Siento que les dieron muchas concesiones, porque a la hora de entrar pusieron muchas reglas y no se cumplieron, así lo digo”, concluyó.

