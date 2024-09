“LCDLFM 2”: Gala queda impactada con Nicola Porcella

En las últimas dos semanas de “La Casa De Los Famosos México 2” muchas personalidades visitaron a los finalistas, y el último fue Nicola Porcella. El conductor peruano sorprendió a Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter y Gala Montes, pero esta última quedó impactada con su presencia.

Porcella (quien fue el segundo lugar en la primera temporada del reality) sorprendió a los inquilinos, quienes le mostraron la casa. En el cuarto Mar les indicó que la cama que ocupa Arath era en la que él dormía, y que por lo visto esa habitación es la de los ganadores.

Posteriormente Nicola les informó que el 28 de octubre se estrenará su propio reality show, titulado “Soltero Cotizado”, en el que bellas mujeres intentarán ser su pareja, pero algunas están interesadas sólo en el dinero y no tanto en el amor. El peruano le mostró a Arath, Mario, Gala y Karime videos de las participantes que concursarán en el programa, y les preguntó cuál era su intuición sobre el objetivo de las chicas.

Uno de los momentos más tensos en “La Casa De Los Famosos México 2” fue cuando Adrián Marcelo le dijo a Arath que Nicola se quedaría con su trabajo como conductor en el matutino “Hoy”, tratando de desestabilizarlo emocionalmente. Pero Porcella le dijo a De la Torre: “Arath, está tu lugar en “Hoy”, no te preocupes. Tú tranquilo; a todo el mundo le he dicho: ‘Yo sólo estoy reemplazando, no se preocupen”.

Nicola se despidió de cada uno de los finalistas, y al dirigirse a Gala (quien no parpadeaba al verlo), le dijo: “No sabes lo que has hecho, la fuerza que le has dado a las personas afuera, y siempre hablamos de la edad que tienes y la gente no se lo cree, pero de verdad lo que tú has hecho en esta casa, la fuerza que has tenido, el empuje que has tenido, las ganas de proteger a tu equipo, siempre afuera la gente te lo va a reconocer muchísimo, y eres el ejemplo de muchas niñas, de mucha gente, y de muchas mujeres. Créeme. Disfruten sus últimos días, que esto no se vuelve a repetir”.

Cuando se cerraron las puertas, Gala Montes exclamó: “Jefa, ¿por qué no me avisó que iba a venir Nicola? Me arreglaba yo un poquito más. Está muy guapo, y una en estas fachas. Pero Jefa, avíseme cuando vengan hombres guapos, para arreglarme un poquito”. Karime agregó: “(Nicola) está más bueno que comer pollo con las manos”.

