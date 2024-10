Bárbara Islas dice estar dolida con la actitud de Gala Montes

Bárbara Islas volvió a opinar sobre lo que dijo Gala Montes antes de entrar a “La Casa De Los Famosos México 2”, acerca de que ambas tenían una relación amorosa. Comentó que se conocen desde hace años, pero también que se siente dolida por todo lo que esas declaraciones provocaron.

La hermana de Gala Montes, molesta por la presencia de su mamá en la final de “LCDLFM 2”

Durante la conferencia de prensa con motivo de la segunda temporada del programa cómico “Bola De Locos”, un reportero le preguntó a Islas si el acercamiento con Montes se dio mientras trabajaban en un episodio de esa serie. Ella respondió: “No, eso nunca se dijo. Gala Montes es una mujer sumamente talentosa. La conozco hace años, hay más historia ya”.

“LCDLFM 2”: Gala queda impactada con Nicola Porcella

Más tarde, Bárbara retomó el tema, aclarando que actualmente no tiene comunicación con Gala. “Es una situación muy complicada, porque (ella) es una persona que admiro mucho, que quiero mucho. La gente lo sabe, le brindé toda mi amistad, todo mi cariño, entonces claro que estoy lastimada, claro que estoy dolida, y he puesto escenarios de repente en mi cabeza”.

Islas agregó que siempre apoyó a Montes en cuanto a sus problemas de depresión y ansiedad. “Yo no soy rencorosa, yo siempre estaré abierta a la plática, al saludo. En su momento la quise mucho. De hecho, ella habla mucho de salud mental y yo en su momento fui la que la llevó con una psiquiatra, con una psicóloga, y yo siempre apoyaré a la gente, porque yo sé lo que se siente la ansiedad. La depresión es muy fuerte”.

Gala Montes obtuvo el tercer lugar en “La Casa De Los Famosos México 2”; antes de que iniciara ese programa la actriz publicó videos en los que se quejó de que Islas no la apoyó al declarar en una entrevista que habían salido varias veces en plan romántico. Hace unos días Montes declaró que ya no sigue a Bárbara en las redes sociales y que prefiere mucho más ser amiga de Karime Pindter, a quien conoció en el reality show: “Las personas que me ha quitado Dios es por algo. Por algo no tenía que suceder, porque conocí a Karime, y también hubiera entrado con ataduras…Y pues al final (Bárbara) no es una mujer como yo. Yo soy libre”.

Sigue leyendo: