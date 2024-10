Karime Pindter pide a Juan Osorio una oportunidad para actuar en “Aventurera”

Karime Pindter obtuvo el segundo lugar en “La Casa De Los Famosos México 2”, y hace algunas semanas, durante una plática con sus compañeros del cuarto Mar, expresó su deseo de protagonizar la obra de teatro “Aventurera”. Muchos pensaban que se trataba de una broma, pero ahora que el reality show terminó, ella volvió a decir que tiene esa meta profesional.

Pindter fue entrevistada por Shanik Berman, quien le informó que mientras “La Casa De Los Famosos México 2” transcurría, la temporada de “Aventurera” (con Irina Baeva como protagonista) estaba terminando. Karime se sorprendió unos segundos, y dijo: “Pero capaz sí vuelve. Oye, pero mi sueño es ser “Aventurera”, pero necesito que me digan que ya, para yo estudiar seis meses y que salga como quiero que salga. Si dicen: ‘Karime no canta, no baila, no es vedette’, sí soy, pero denme tiempo para ensayar”.

Berman le comentó a La Matrioshka que la puesta en escena sólo había conseguido una fecha en Guadalajara, pero para Karime eso no es un impedimento, ya que desea incursionar en la actuación. Muy animada, lanzó un mensaje para el productor Juan Osorio: “Oh, pues es que Juan, llámame, aquí estoy pues para que me lleves a una novela, me des la oportunidad y levantamos “Aventurera”. Yo estoy dispuesta, pero con mucho estudio”.

La ex participante de “Acapulco Shore” no dudó en que “Aventurera” regrese para una segunda temporada, y ahora que le están surgiendo propuestas para proyectos, consideraría eso como una prioridad. “Que descanse “Aventurera” ahorita un ratito, que se refresque, firmamos contrato, estudio de seis a ocho meses como una loca, y el regreso, con todo. Y vamos a abarrotar”.

Hace algunos meses Karime Pindter grabó un show de stand-up, titulado “De La Mano Del Señor”, en el que con mucho humor narra sus experiencias en reality shows. El estreno en el canal Comedy Central será el 17 de octubre, y hace unos días se dio a conocer el trailer.

