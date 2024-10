Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes: “El tiempo me dio la razón”

“La Casa De Los Famosos México 2” fue todo un éxito de ratings, y algunos de los momentos más polémicos fueron los enfrentamientos que tuvieron Adrián Marcelo y Gala Montes, mismos que llevaron al comediante regiomontano a abandonar la casa.

Arath de la Torre habla sobre lo que hizo Adrián Marcelo en “LCDLFM 2”

Después de semanas de no dar declaraciones, el youtuber por fin contó cómo fue su experiencia en el reality, refiriéndose en varias veces a Montes. En una entrevista con “La Mole” Adrián recordó las palabras que le dijo a la actriz, al señalar que ella no estaba deprimida, y que fue todo un tema de conversación, ya que Marcelo ostenta un título universitario de Psicología: “En ese momento sí muchos dijeron: ‘Es que estás atacando a alguien usando el tema de la salud mental’, y lo que yo ya había detectado era que no había nada de salud mental. Y hoy creo que el tiempo me dio la razón. Sus mismas palabras eran que ‘no estaba deprimida'”.

La sobrina de Gala Montes dejó la escuela por amenazas

Para Marcelo, los modales de Gala pasaron a ser lo que le hizo imposible tener una convivencia sana con ella: “A pesar de ser tan conflictiva, la casa siempre “comía junta”. Verla comer era incomodísimo. Tener un plato a medias y decir: ‘Como ya no voy a alcanzar, déjame voy y me sirvo más’ era horrible. Era incomodísimo ver a una mujer que estaba comiendo delante de mí, que aparte de haberle quitado su comida a una niña que mide 1.20 (refiriéndose burlonamente a Briggitte Bozzo), se la quitaba con la retórica que hacía de: ‘No te vas a comer eso ¿verdad?’ No es lo mismo que preguntar: ‘¿Me das la mitad?'”

Para Adrián Marcelo, no tolerar y dejar pasar esa forma de ser fue lo que lo llevó a perder: “Yo veía, y lamentablemente no tuve la madurez de separar el resentimiento de sus actitudes, que son de gente muy corriente. Ahí es donde en verdad separas en la vida. No de lana, no de marcas, son de modales. En ese sentido soy el gran perdedor. Yo perdí por no aguantar eso, que son cosas innegociables para mí”.

Según Marcelo, él tenía todas las de perder en sus enfrentamientos con Gala sólo por el hecho de ser hombre: “Mi papá también me dijo algo: ‘La mujer de hoy ataca como hombre y se defiende como mujer’. Otra cosa de la que tienen que defenderse mucho los pelados y de la que tienen que cuidarse es de inventar. Dos veces me pasó con esta chica: una, diciendo que yo le llame “prostituta” después de la discusión, lo cual es falso, y la última, diciendo que la suite (de la casa) me la habían quitado porque yo la violenté. Las dos eran mentiras. (Ella) se hacía ideas. En una discusión, le agregas el elemento de empezar a inventar y el hombre tiene todas las de perder”.

