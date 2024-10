La sobrina de Gala Montes dejó la escuela por amenazas

Uno de los aspectos que más han señalado los seguidores de Gala Montes (tercer lugar en “La Casa De Los Famosos México 2”) es por qué su hermana Krista (también conocida como “La Beba”) aparece acompañada de su hija Alabama en eventos que son en horarios matutinos, pues supuestamente la niña tendría que estar en el colegio. Ahora, La Beba explicó que sacó a la pequeña de la escuela debido a amenazas.

Después de recibir comentarios negativos en las redes, la ahora representante de Gala decidió explicar todo en un video: “Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no lo somos, chicos. Y ustedes saben cómo estuvo la cosa. Ustedes me siguieron desde que yo empecé a recibir amenazas por parte del fandom de AM (refiriéndose a Adrián Marcelo, quien tuvo muchos problemas con Gala en el reality show)”.

La influencer fue clara y contundente sobre el tipo de mensajes que le escribían: “Recibí amenazas horribles en las que me decían que querían v***** a mi hija, en las que me decían que me querían matar. Muchas cosas muy feas, y no de uno, de muchos. Así que yo tomé la decisión de sacar a mi hija de la escuela por miedo de que alguien supiera dónde estudiaba. Hay gente muy enferma en este mundo”.

La Beba también aceptó que existieron otros motivos para que su hija de nueve años dejara el colegio: “Otra de las razones es porque ahorita soy manager de Gala, y vamos a viajar mucho. Como ya lo saben yo soy mamá soltera, el papá (es) figura de caricatura, y no me gusta, ni a mi hija le gusta quedarse con alguien que no conozca. Hay ciertas personas con las que mi hija accede a quedarse, y yo acepto que se quede para que la cuiden”.

La hermana mayor de Gala Montes se describió orgullosa como una madre que siempre va a estar junto a su hija. “Por eso mismo, y como todo el mundo lo sabe, y eso nunca me lo van a reprochar, mi hija va a estar de arriba para abajo conmigo sí o sí. Porque yo por eso tuve una hija, para cuidarla. Yo no tuve una hija para andarla encargando”, concluyó.

