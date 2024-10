Arath de la Torre habla sobre lo que hizo Adrián Marcelo en “LCDLFM 2”

A partir de que el comediante Adrián Marcelo se retiró voluntariamente del reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, el actor Arath de la Torre evitó hablar de él, pero tras quedar como el cuarto finalista del programa fue cuestionado por reporteros acerca del comportamiento que tuvo el regiomontano. Asegura que lo respeta, pero que será mucho mejor guardar distancia.

“LCDLFM 2”: Arath habla sobre cada integrante del Equipo Tierra

De la Torre comentó que en todo momento trató de guardar la calma durante la competencia: “Bueno, pues es un juego, fue su estrategia. La verdad es que yo simple y sencillamente traté de contenerme, de no caer en provocaciones. Es un juego, es muy respetable, y pues le deseo lo mejor”.

“LCDLFM 2”: Arath le advierte a Karime que hablarán sobre el alcohol

El actor de 49 años no imaginaba que Marcelo había entrado en polémica por otros comportamientos dentro de la casa. “La verdad yo no le deseo el mal a nadie, simple y sencillamente. Insisto, era su estrategia. No nada más a mí, a mucha gente. Me estoy enterando de muchas cosas que hizo. La verdad es que yo ni veía, yo estaba en mi cuarto”.

Arath también comentó que tanto él como los otros integrantes del Equipo Mar (Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter) siempre buscaron distinguirse del Equipo Tierra en cuanto a actitudes. “Siempre con respeto, y en ese sentido, distancia. La misma distancia antes de entrar y después, pero sí fue un trabajo de mucha contención, de jugar, de tratar de jugar limpio. Ellos traían su estrategia, nosotros la nuestra y ganó la nuestra. Punto, eso es todo”.

También reconoció el desempeño de Marcelo como jugador en el reality, pero con una estrategia muy distinta a la que él manejó. “Yo no tengo a nadie que perdonar, yo simple y sencillamente soy una persona feliz, plena, con una familia maravillosa. Fue su estrategia, la respeto muchísimo. Fue un gran jugador, porque los aviones vuelan con el aire en contra, y fue lo que nos permitió a nosotros volar. Si no hubiera habido un antagónico como él nosotros no hubiéramos podido brillar, y creo que eso es la filosofía”.

Arath de la Torre comentó que tras “La Casa De Los Famosos México 2” tiene varios proyectos en puerta, pero mientras tanto ha regresado al programa “Hoy”. Él es uno de los conductores de “Las Estrellas Bailan En Hoy”, concurso que comenzó en el matutino a partir del lunes 7 de octubre.

Sigue leyendo: