“LCDLFM 2”: Arath habla sobre cada integrante del Equipo Tierra

La noche del domingo Agustín Fernández resultó el último expulsado de “La Casa De Los Famosos México 2”, y con ello Gala Montes, Mario Bezares, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre van a la final. Pero este último, con la tranquilidad de que el Equipo Tierra ha sido totalmente eliminado, aprovechó para dar su opinión de cada uno de los integrantes, que fueron saliendo semana a semana del reality.

En la sala, y acompañado de Karime y Briggitte, Arath dijo: “Recapitulemos. Cada integrante (del Equipo Tierra) que salió, para todos fue una batalla. Cada uno. Desde Paola (Durante), que la intenté motivar para que se quedara, (y que) no le dio tiempo. Shanik (Berman), que la adoro, pero pues tuve que nominarla porque ya se estaba volviendo loca y nos estaba volviendo locos a todos, y además ya tenía tendencias de estar traicionando.

“El Potro, que me traicionó. Digo, no que me haya traicionado, pero yo hablé con él en buena onda de una situación y fue mala onda. Ricardo, tú lo viste, esa p***** maldad”. De inmediato, Pindter dijo: “Gomita, que me traicionó”, a lo que el actor agregó: “Mariana (Echeverría), que te traía j*****, g***, y luego la agarró contra mí”.

Briggitte recordó a los últimos expulsados, Ricardo (Peralta) y Sian (Chiong); de este último Arath mencionó: “Sian, que le faltó el respeto a un señor (refiriéndose a Mario), o sea, no puedes hacer eso. Todos y cada uno de los elementos que sacamos. La misma Sabine (Moussier), cuando más dolida estaba la invitamos a que se viniera (al Equipo Mar), tanto por que se uniera a nosotros, como por conveniencia de votos. Se le ofreció y no quiso, y prefirió estar ahí y seguir sufriendo”.

De la Torre criticó mucho las acciones de Chiong -quien prefirió salvarse a sí mismo en dos ocasiones y no a alguna de sus compañeras- y resaltó el que Gala le advirtiera a Agustín que si no la respetaba, lo nominaría; del único que no habló fue del polémico Adrián Marcelo, quien salió voluntariamente de la casa. También dijo que fueron los esfuerzos de todos los que hicieron que el Equipo Tierra desapareciera: “Yo entré de la mano de Dios, y fueron todos ustedes, con sus vibras, y todo el público y toda la gente”.

“La Casa De Los Famosos México 2” termina el 29 de septiembre

