La productora de “LCDLFM 2” habla sobre la salida de Adrián Marcelo

Se llevó a cabo una conferencia de prensa con Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo, finalistas de “La Casa De Los Famosos México 2”. Ellos respondieron varias preguntas de periodistas, pero no podía faltar una referente a Adrián Marcelo, el comediante que tras hacer polémicos comentarios y de manera voluntaria abandonó el reality show.

Adrián Marcelo publicó mensajes durante la final de “LCDLFM 2”

La productora Rosa María Noguerón fue quien tomó la palabra y habló sobre el tema: “Con Adrián Marcelo quedamos en los mejores términos, con él y con su manager. Él es un profesional. Decidió abandonar el juego, es lo que ustedes vieron en el programa, lo cual fue muy lamentable, porque había un gran grupo de seguidores que lo apoyaban y que lamentaron mucho que se fuera. Es más, hasta el final la gente esperaba que regresara. Él decidió hacer un juego rudo, y su familia lamentablemente sufrió las consecuencias del hate en redes sociales”.

Conoce los 10 momentos más impactantes de “LCDLFM 2”

Noguerón recalcó que “La Casa De Los Famosos México 2” (que terminó el 29 de septiembre) es un juego. “Por eso yo les pido a ustedes como comunicadores que nos ayuden a frenar ese hate, que entiendan que lo que está sucediendo en la casa es un juego, y hay quienes deciden adoptar un juego más duro, a lo mejor una presión psicológica.

“Sin embargo, en sus manos está recordarle a la gente que éste es un juego, y que no significa que afuera las personas sean, o débiles como se mostraron adentro, o rudas como se mostraron adentro. Ellos viven en condiciones extraordinarias. Entonces el hate lamentablemente presiona a algunos jugadores a no querer regresar; en el caso de su familia, sufrió las consecuencias de algunas otras familias, porque se publicaron teléfonos, recibían amenazas, entonces pues estamos en sus manos”.

Mario Bezares, quien obtuvo el primer lugar en “La Casa De Los Famosos México 2” también habló sobre la polémica que generó Adrián Marcelo: “Lo que pasa es que el reality se basa en estrategias. Él formó su estrategia junto con su equipo. Nosotros formamos nuestra estrategia con nuestro equipo. Y creo que (él) no aguantó nuestra estrategia. Esa fue la definición de que nosotros, dando el mensaje que estamos dando, es el triunfo que tiene “La Casa De Los Famosos”. Ellos (el Equipo Tierra) tenían una estrategia que era apabullante y demás, pero sin embargo nosotros, con la serenidad y la tranquilidad y el amor, pues vencimos, y es lo bonito. No es que (Adrián) sea “el innombrable”, lo que pasa es que él jugó su estrategia, como nosotros la jugamos también, y pues desafortunadamente pues no aguantó la nuestra”.

Sigue leyendo: