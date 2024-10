Karime Pindter habla sobre el distanciamiento que tiene con su hermana

Tras su paso por el reality show “Acapulco Shore” Karime Pindter obtuvo aún más fama gracias a “La Casa De Los Famosos México 2”. Sin embargo, en ese programa se dejó ver acompañada de sus padres pero no de su hermana, con quien no tiene contacto desde hace 10 años. Ahora, la infuencer y comediante contó qué fue lo que provocó ese distanciamiento

Entrevistada por Gustavo Adolfo Infante para el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura”, Pindter comentó: “Tengo una hermana 10 años más grande, pero pues no le gustó mucho hacia dónde iba en mi carrera, entonces como que nos separamos. Ella tuvo muchos problemas de anorexia, problemas un poco fuertes, entonces pues como que de niña parte del distanciamiento con mis papás era de que pasamos mucho tiempo en el hospital. Ella empezó a trastornarse un poco por esos problemas, y pues (mis papás) tuvieron a dos mundos opuestos”.

Infante le preguntó a Karime si tenía el número de teléfono de su hermana y si la había contactado, pero ella dijo que, aunque sabía su dirección, no tenía intenciones de visitarla. “Ella es mucho más reservada, santa, esto, lo otro, y pues yo entro a “Aca Shore” y no le pareció para nada, y pues como que decidió tomar su distancia. Yo la respeto mucho”.

Karime dijo que a su hermana no le gustó nada la imagen que presentaba en esos reality shows. “Me tachó de todo lo que tú quieras y más. Yo he trabajado mucho en Psicología y con mi astrólogo. Fui a todas las terapias, y me dicen que realmente pues no tengo la obligación, no hay un vínculo, y que si así estamos bien…y la verdad es que mis papás son extraliberales, y siempre fueron muy permisivos tanto con ella, tanto conmigo, entonces pues se respeta”.

Por último, Infante le preguntó a la finalista de “La Casa De Los Famosos México 2” si le ofendieron las cosas que le dijo su hermana cuando dejaron de tratarse. “Es difícil, hay como daños, y digo: ‘¿Pa qué? Yo no me tomo las cosas personales, las dejo fluir. Vivo sin rencor y sin nada, y vivo muy feliz”.

