Manelyk González habla sobre un posible reencuentro con Karime Pindter

Hace más de dos años Manelyk González se distanció de Karime Pindter, con quien compartió créditos en varias temporadas del reality show “Acapulco Shore”. Ahora no descarta la posibilidad de trabajar con ella en algún proyecto, pero tampoco está interesada en preparar un reencuentro.

González acudió al evento de Mujeres del Año organizado por la revista Glamour México, y ahí fue cuestionada acerca del reciente éxito de Pindter gracias a “La Casa De Los Famosos México 2”: “Cada una tiene su camino, cada una está triunfando y cada una está cosechando lo que hemos trabajado. Ella es una mujer que sabe trabajar y que sabe hacer reality al igual que yo. Le deseo lo mejor. Que haga sus proyectos y si la vida en algún momento nos vuelve a juntar, bien. Si no, bendiciones”.

Manelyk dijo estar complacida de que se lleven a cabo eventos en los que se resalte el trabajo de las mujeres, ya sea como actrices, empresarias o influencers: “Está cool apoyarnos entre mujeres. A lo mejor no compartimos ciertos ideales, pero una mujer siempre tiene que estar apoyando a otra”.

La influencer de 35 años también dijo que como mujer ha sido criticada por su forma de ver la vida: “Las redes sociales se fijan mucho como en los defectos, y lo peor es que ahí las mujeres somos criticadas por otras mujeres. Sigue siendo como mucha envidia, como mucho criticar. De repente vemos mujeres solteras como yo, y que nuestros ideales ya no es tener familia y tener hijos, y las mismas mujeres nos critican como: ‘Uy no, es que ya se te fue el tren‘. Creo que hay que quitar esos tabúes”.

Cuando cuestionaron a Manelyk acerca de la supuesta deuda que tiene con un ex manager, ella cambió el tema y se limitó a hablar de su faceta como actriz, en la cuarta temporada de la serie colombiana “El Capo”: “Se estrena este año, así que quiero que estén súper al pendiente. Es la primera vez que me van a ver en una serie así. Está increíble, manejo armas, es un personaje con el cual me identifico mucho”.

