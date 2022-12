Manelyk González ya no cree en el matrimonio y esta es la razón

Luego de obtener el segundo lugar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Manelyk González se prepara para darle la bienvenida al 2023 con buena actitud y motivación para seguir forjándose un nombre dentro del mundo del espectáculo. Eso sí, en el ámbito amoroso, sus resoluciones no incluyen iniciar un romance o llegar al altar, ¡aquí te contamos los detalles!

Fue durante un encuentro reciente con la prensa que la también influencer se sinceró sobre su estatus amoroso, informando que se encuentra ‘solterita y sin compromisos’. ¿La razón? Que aún no llega el hombre indicado.

Y es que luego de haber puesto fin a su relación con el ex integrante de ‘Acapulco Shore’, Jawy Méndez, Manelyk no piensa sucumbir ante los encantos de cualquiera; de hecho, aseguró que “el amor me estorba”.

Además de indicar que no tiene prisa por encontrar el amor, González confesó que ya no sueña con llegar al altar, algo que anteriormente era prioridad en su vida. Detalló que ahora está enfocada en sí misma y en sus proyectos profesionales.

“No, ya no. Sueño con tener muchos proyectos y trabajo, que me valoren por la persona que soy y que me quieran más en este medio artístico”, dijo ante las cámaras de varios medios de comunicación.

Para concluir, la socialité desmintió los rumores de un posible romance con su compañero de baile, Luis “Potro” Caballero, detallando que la química que el público vivió a través de sus pantallas es gracias a la amistad que mantienen desde hace varios años.

