VIDEO: Manelyk González y Niurka protagonizan nueva pelea en redes sociales

La estrella de reality Manelyk González se ha visto afectada por una nueva ola de dimes y diretes junto a Niurka Marcos a causa de su reciente caída en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, que resultó en una contusión cerebral, esguince cervical y tendonitis. ¿Cómo se desencadenaron los hechos? Aquí te lo contamos.

Todo comenzó con un inofensivo clip compartido por la denominada ‘Mujer escándalo’ a través de sus redes sociales, en donde reaccionó a la aparatosa caída de la ex participante de Acapulco Shore. Durante su reacción, la vedette recalcó que la culpa de dicho accidente no fue la joven, sino su pareja de baile.

“Ese video es para todas esas personas ignorantes que tristemente existen en nuestra vida, técnicamente todas las chicas que han bailado en el programa de Hoy han tenido que hacer cargadas muy difíciles e incluso, Mane acaba de caerse del hombro de su compañero porque pierden el eje, el equilibrio y no la bailarina, sino el bailarín“, se escucha decir a Niurka Marcos.

Así reaccionó Manelyk González a las declaraciones de Niurka Marcos

No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios de Mamaniu se viralizaran y llegaran a oídos de la propia concursante del reality de baile, quien no dudó en recurrir a sus redes para pronunciarse al respecto.

“Oigan, ¿vieron el video que subió Niurka? no entendí por qué hizo ese comentario, cada quién puede decir lo que se le de su gana, pero… ¿por?”, cuestionó Mane para luego recordar la ocasión en la que la ex pareja de Juan Osorio habló “mal” de ella.

“Primero dijo que no me conocía, luego que sólo era una vieja que cogía en televisión y ahora sale defendiéndome diciendo que no fue mi culpa, digo, perfecto. Vergu*sima, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, me parece muy divertida y auténtica, pero de repente no sé, no tiene mucho sentido lo que decimos con lo que hacemos”, añadió.

Y todo parece indicar que estas últimas palabras retumbaron para la cubana, quien volvió a tomar los micrófonos para hablar sobre la situación. “Manelyk, mira, le voy a dar sentido a lo que tú no se lo encuentras, cuando dije que no te conocía, no te conocía, después alguien dijo que te hiciste famosa en Acapulco Shore, y que en ese show todo mundo c*ge mucho”, precisó.

“Ya después te ubiqué en Hoy haciendo más de lo que hacías en Acapulco Shore: bailando y te vi más bailando. Por cierto, me gustó. Así soy, cuando no te conozco digo que no te conozco, cuando te conozco digo que te conozco. Entonces, ¿ya encontraste el sentido, mamacita?”, sentenció Niurka para dar por terminada la conversación.

