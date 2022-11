Carlos Speitzer manda mensaje de recuperación a Manelyk González ¿habrá reconciliación?

Luego de que Manelyk fuera trasladada de emergencia al hospital luego de haber sufrido una fuerte caída en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, la concursante del reality del matutino reapareció en las pantallas luciendo un collarín y explicó su diagnóstico médico, donde confirmó “tengo una conmoción cerebral, esguince cervical, tendinitis postraumática, o sea, no sé ni cómo se pronuncia, pero todo eso lo tengo así que no me verán algunos días”.

Pese a salir frente a cámaras a decir que estaba bien, decenas de seguidores quisieron saber su estado de salud y no solo seguidores, también amigos y excompañeros de otros realitys, fue aquí donde causo curiosidad quienes le habían escrito a Mane pues no hay reality de donde no salga en medio de la polémica.

Es por eso que la tarde del jueves 17 de noviembre, ya un poco más recuperada, pero aún con el collarín, Mane decidió hacer una transmisión en vivo en donde platicó de todo un poco, confesando que un compañero de baile le mando mensaje y no fue Josh ni Potro.

Mane revela que un hombre que fue importante para ella la contacto tras su caída pic.twitter.com/DBZK6MA1ZC — Lo + viral (@VideosVirales69) November 18, 2022

Se trató de nada más y nada menos que Carlos Speitzer, con quien en las últimas semanas ha tenido muchos desencuentros pues aunque eran grandes amigos e incluso se rumoreó que podrían sostener un romance, ahora tal parece que no se pueden ver ni en pintura.

Manelyk contó en su transmisión de este jueves que “el ex bobis” como le dice de cariño a Speitzer dejó a un lado sus peleas y envió un mensaje, esto sorprendió a la exacashore y aseguró que le pareció un gran detalle por parte del actor.

Además de revelar que Carlos Speitzer la contacto, Mane de nuevo le volvió a decir “bobis” y no “ex bobis” por lo que se presume que pronto podrían hacer las paces de nuevo y ser amigos, además ésa también mostró una muñequita de “Las chicas superpoderosas” que le regaló el actor y asegura que dicho presente lo usa mucho.

También te pueden interesar:

–Cierran el Instagram de Manelyk González, ex participante de ‘LCDLF’, con 15 millones de seguidores

–Manelyk González presume cuerpazo desde la playa y pone a sudar al público

–“Tengo fechas pactadas en Europa”, dijo Manelyk González después de recibir ataques por salir de ‘Hoy’