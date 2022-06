“Tengo fechas pactadas en Europa”, dijo Manelyk González después de recibir ataques por salir de ‘Hoy’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco, Manelyk González anunció que tuvo que salir de “Las estrellas bailan en Hoy” por un compromiso laboral en Europa, lo que hizo molestar a los jueces, como Ema Pulido, quien dijo que es una persona “tóxica” y que todo lo que sale de su “boca es porquería… qué decepción de ti y de gente como tú”.

“[Andrea Rodríguez] respeta mi decisión, yo ya lo había hablado con ella… Yo estoy bien con la producción, Andrea. Yo respeto las opiniones de los jueces, pero no significa que las comparta”, comentó la ex participante de Acapulco Shore respecto a las críticas del jurado.

Además, dijo que ya le pagaron este nuevo proyecto por lo que debe estar en dichos eventos: “La verdad es algo que no está en mis manos. Es un compromiso que yo tenía desde antes. Tengo muchas fechas pactadas en Europa, eso yo lo tengo desde que empezó la pandemia, pero se ha ido retrasando, de hecho no se podían hacer este tipo de eventos. De hecho yo ya estoy pagada para ir a esos eventos”.

“Me preocupa cómo la gente puede ver esto porque no es un abandono, o sea, yo tengo una pregunta para los jueces, para la gente, para todo el mundo: ¿qué prefieren la verdad o la mentira. Yo jamás digo mentiras porque para mí hubiera sido bien fácil llegar y decir: ‘Ay, me lastimé’, dijo Manelyk pues no sabía cuánto tiempo estaría en la competencia de baile y que incluso tuvo que rechazar ciertos proyectos para estar en el concurso.

Adicionalmente, Manelyk González dijo que esto no quiere decir que no respete a su público y a la producción: “Fue mala mía que se juntaron no pensé que iban a durar tanto y pues ahora tengo que cumplir otras responsabilidades”.

