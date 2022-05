Manelyk González no se queda callada y arremete contra la Casa de los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Manelyk González, quien se volvió una celebridad después de participar en el reality show de MTV “Acapulco Shore”, habló sobre la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” en redes sociales, pidiéndole a sus seguidores que salven a su compañero Potro para que el programa no se vuelva aburrido.

La famosa quedó en segundo lugar en la primera temporada de este programa de Telemundo y expresó que “están haciendo la misma tontería que en La Casa de los Famosos. Número uno, a ver ¡entiendan! ¿Son tontos? Y número dos, ustedes no pueden empezar a sacar a la gente divertida y dejar a la gente aburrida, perdón, ‘muebles’ como en la primera temporada, que no hacían nada más que leer la Biblia. No tengo nada contra eso pero güey, es un programa de televisión. ¡No pueden sacar a Potro! Así que no voten por él y voten por la gente aburrida”.

“Porque siendo sincera, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta… sino hubiéramos estado Alicia (Machado) y yo esa temporada hubiera sido más aburrida que el funeral de mi abuela, o sea, así”, fueron las palabras de González comparando su temporada del programa con esta nueva edición.

Adicionalmente termino diciendo que el reality necesite gente entretenida para que “La casa de los famosos” sea interesante: “entonces no la c*gu*n, no vuelvan La Casa de los Famosos el mismo martirio de aburrición y dejen a la gente divertida, dejen a la gente polémica, dejen a la gente que las va a entretener, no que las van a ver 24/7 sentadas viendo un libro, ya sé que no metieron Biblias gracias a Dios, pero que no hacen nada”.

Según el medio “TVNotas”, los fanáticos del reality opinan igual que Manelyk González en redes sociales, ya que no les ha gustado que eliminen a Mayeli Alonso y a Brenda Zambrano, a quienes calificaban como personajes más divertidos que otros integrantes de la casa.

Luis “Potro” Caballero está nominado esta semana junto al influencer Lewis Mendoza y al actor Nacho Casado, pues el líder de la casa Salvador Zerboni salvó al actor Eduardo Rodríguez quien sí ha sido polémico por su romance con Daniella Navarro.

