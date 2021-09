Así es por dentro la casa que dejó Manelyk González tras entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La influencer Manelyk González, quien sorprendió a todos tras sumarse de último momento al reality show ‘La Casa de los Famosos’, es una amante de compartir videos y fotografías al interior de su apartamento, con los que nos ha permitido conocer a detalle los rincones más íntimos de su lindo hogar en México y que comparte con su tierno perrito.

La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ nos ha llevado a recorrer su cocina, su comedor, su sala y hasta su recámara.

Cocina

Su cocina es abierta y no muy amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra de granito que es utilizada por la celebridad para preparar sus más exquisitas recetas.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de vidrio rectangular con espacio para seis sillas de tono gris, por una lámpara de techo de diseño muy original y por varias fotografías colgadas en su pared.

Sala

Su sala, que está ubicada justo a un costado de su comedor, está compuesta por un sillón modular de tono hueso, por una mesa de centro con artículos decorativos, por un espejo de cuerpo completo, por una televisión colocada sobre un mueble y por varios adornos.

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama grande con ropa de cama de color gris y con una cabecera de tono café. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Ahí también cuenta con un tocador de color blanco y con sus respectivos espejos, siendo ese el espacio donde Manelyk se da los últimos retoques antes de salir a conquistar al mundo. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Balcón

Desde su balcón, en el que hay el espacio más que suficiente para colocar algunos muebles de jardín y hasta una barbacoa, la ex de Jawy Méndez tiene unas lindas vistas hacia un jardín interior. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Gimnasio

Durante el encierro por el COVID-19, la estrella de los reality shows improvisó un gimnasio en su balcón, desde donde hacía sus más diversas rutinas de ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Además de mostrar su apartamento, Manelyk también ha compartido con sus seguidores algunos videos del conocido como ‘Consultorio de la Madrina Mágica’, un foro que abrió para escuchar los testimonios de personas que pasaron por una mala operación estética y así prevenir a sus seguidores sobre los peligros de estas prácticas.

Ahí, además de su set de grabación, también tiene cocina, comedor, sala, oficina de producción, set de maquillaje, recámaras, balcones, entre otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

