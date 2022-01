Manelyk González se graba en su cuarto luciendo sus curvas en un trikini azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de sus historias de Instagram, Manelyk González ha vuelto a complacer a sus seguidores, ahora con un video grabado en su cuarto durante su reciente viaje a Brasil. La chica aparece muy sexy luciendo su figura en un trikini azul que hasta dejaba ver parte de sus atributos.

La estrella del reality show “Acapulco shore” también apareció en una publicación de su amiga Nacha Michelson, presumiendo sus curvas en un minúsculo conjunto de lencería de encaje. View this post on Instagram A post shared by IGNACIA MICHELSON ꪜ (@nacha__acashoremtv)

Complementando uno de sus posts, Manelyk escribió un mensaje reflexionando acerca de lo que le dejó el 2021: “me dio muchas lecciones de vida que me dolieron mucho, aproveché todos esos p*****s y los convertí en cosas buenas, crecí y maduré como mujer….. muchas gracias 2021, gracias a esas personas que me ahora no están más en mi vida y me enseñaron tanto!!! Feliz Año Nuevo pajaritos”. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

