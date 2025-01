Selena Gomez le responde al político republicano Sam Parker

A tan sólo un día de que Selena Gomez publicara (y posteriormente borrara) un video en Instagram en el que se muestra triste por las deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, ahora ha escrito un mensaje dirigido al político republicano Sam Parker, quien pidió que la cantante fuera deportada.

En sus historias de esa red social Gomez escribió de manera sarcástica: “Oh, señor Parker, señor Parker. Gracias por la risa y la amenaza”. Poco después Parker compartió el post de la artista, con el mensaje “Selena Gomez me ha respondido”, junto con el emoji de una carita riendo.

El lunes, tras ver el clip de Selena, Sam Parker -quien en 2018 fue precandidato al Senado por el estado de Utah- escribió un mensaje en su cuenta de X: “Selena Gomez eligió a inmigrantes ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la Amnistía del ’87. Tiene una actitud de que Estados Unidos le debe algo, como sus abuelos ilegales. ¿Quizá Selena también debería ser deportada?” Varios usuarios de X comentaron el post, indicándole a Parker que Selena Gomez no puede ser deportada porque es estadounidense.

El video que Selena compartió ha provocado diversas reacciones. La artista de 32 años aparece diciendo: “Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”.

