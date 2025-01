Rocío Sánchez Azuara arremete contra Karime Pindter por burlarse de Selena Gomez

Rocío Sánchez Azuara aprovechó una mención publicitaria en su programa de televisión “Acércate a Rocío” para exponer su sentir sobre las burlas que Karime Pindter hizo al físico de la actriz Selena Gomez, algo que la molestó mucho, ya que su difunta hija padeció la misma enfermedad.

Rocío Sánchez Azuara: Así es el altar que puso en su casa para recordar a su fallecida hija

La conductora habló acerca del video que se hizo viral, donde la ex participante de “La Casa De Los Famosos México” y el estilista Aldo Rendón se burlan del peso de Selena: “Dos personas, hombre y una señorita o señora, no sé que sea, en mi vida había escuchado de ella, pero aparentemente es medianamente famosa, haciendo unos comentarios de Selena Gomez“.

Rocío Sánchez Azuara de luto, muere su mamá a los 97 años

Azuara comentó que la enfermedad de la ex estrella de Disney es la misma que padeció su hija: “Selena Gomez tiene Lupus Eritematoso Sistémico, y ha sido trasplantada de riñón. Las personas que hemos vivido con enfermos de Lupus Eritematoso Sistémico, que es el caso de mi hija, quién falleció, sabemos el calvario que se pasa. O sea, es un ir y venir en hospitales, y especialmente Selena lleva un tratamiento de cortisona, independientemente del cuidado exhaustivo que tiene que tener por sus riñones”.

Rocío dijo estar decepcionada de que Pindter hablara así de otra mujer: “Ni siquiera me atrevo a expresar lo que ésta…es que no es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer, que además está enferma, no merece ese título. Este ser (dice): ‘Es que esa gorda. ¿Cómo es posible que no le de vergüenza? Es una persona pública. ¿Para qué se presenta con ese sobrepeso? Que se ponga a dieta’. O sea, una cantidad de leperadas e ignorancia que lastimaban”.

La conductora del famoso talk show resaltó la poca empatía de Karime hacía los enfermos y familiares de personas con lupus: “Qué falta de respeto hacía todas las personas que padecen lupus, que falta de respeto para todas las personas en general que están enfermas, que falta de respeto para todas las personas con sobrepeso. Me pareció totalmente fuera de lugar. A ver, si no saben lo que es, no se metan”.

Finalmente, Rocío Sánchez Azuara reconoció a Selena por hacer pública su enfermedad: “En verdad que hay muy pocas personas que sufren de esta enfermedad y lo cuentan. Selena es una de ellas y es un ícono. Bendito Dios ni sabe quién es, ni sabe quién soy yo y mucho menos esta pobre “come cuando hay”.

Sigue leyendo: