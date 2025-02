Taylor Lautner defiende a Selena Gomez de las críticas que han hecho sobre su cuerpo

El actor Taylor Lautner defendió a Selena Gomez ante los ataques que ha recibido en las redes sociales por su drástica pérdida de peso, escribiendo un comentario en el post de la creadora de contenido Alex Light, quien se quejó de que, aun con sobrepeso o sin éste, la cantante recibe críticas de cibernautas.

Resurge un video en el que Selena Gomez explica los motivos de los cambios en su peso

Lautner (quien obtuvo fama mundial gracias al personaje “Jacob Black” en la saga de películas de “Twilight”) compartió en sus historias de Instagram las dos fotos que publicó Light, y escribió: “Es un mundo cruel y lleno de odio el que hay afuera. Nunca puedes complacer a todos, ni debes hacerlo. En mi experiencia, no hace que las palabras duelan menos, simplemente te reenfoca en lo que importa. Y seguro que no es la forma, el color o la apariencia de tu cuerpo. Es un recordatorio diario para todos nosotros de no olvidar lo hermoso que eres por dentro y por fuera…y ser un poco más amable”.

Selena Gomez y Benny Blanco compran mansión de $35 millones en Beverly Hills

Los comentarios hacia Selena se centraban en suponer que había recurrido al medicamento Ozempic para bajar de peso, algo que ella nunca ha confirmado. En varias ocasiones la actriz y cantante ha dicho que debido al lupus que padece y a haberse sometido a un trasplante de riñón su cuerpo puede retener mucho peso en agua, o perderlo, dependiendo de las medicinas que tome.

Taylor también fue víctima de comentarios hirientes en las redes sociales, tras su participación en los filmes de “Twilight”, pues para su personaje se sometía a extenuantes rutinas de ejercicio, y después subió de peso. En una entrevista para el podcast “The Squeeze”, en 2023, declaró: “No encuentres la felicidad en cómo quieres que luzca tu cuerpo. No pienses en que sólo porque pierdes 20 libras o ganas músculo vas a despertar, te verás en el espejo y de repente serás feliz. No es ahí donde debes encontrar valor”.

En cuanto a Alex Light, compartió en sus historias de Instagram varios mensajes referentes al comentario que hizo Lautner: “Pienso que es muy cool que fuera un hombre en Hollywood quien se decidiera a compartir esto…nunca he visto “Twilight”, pero su serie “Cuckoo” es una de mis favoritas”.

Sigue leyendo: