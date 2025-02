Resurge un video en el que Selena Gomez explica los motivos de los cambios en su peso

La noche del 23 de febrero se llevó a cabo en Los Ángeles la entrega de los premios SAG, y Selena Gomez estuvo presente. Ella lució espectacular al usar un vestido largo de la firma Celine, pero los cibernautas notaron que bajó de peso drásticamente.

De inmediato, surgieron muchos comentarios en las redes sociales, centrados en que la artista de 32 años podría haber recurrido al medicamento Ozempic para bajar tallas. Aunque Gomez no ha dicho nada hasta el momento sobre este radical cambio, sus fans ahora han difundido un video en el que la actriz y cantante explica lo que pasa en su cuerpo debido al lupus que padece.

En el clip, publicado originalmente en febrero de 2023, Selena dice que los medicamentos que toma pueden causar cambios en su peso: “Cuando tomo (el medicamento), tiendo a retener mucho peso de agua, y eso sucede con mucha normalidad. Y luego, cuando dejo de hacerlo, tiendo a perder peso”.

Selena también se refirió a esos cambios en la serie “Dear…” de Apple TV+: “Mi peso fluctuaba constantemente porque tomaba ciertos medicamentos. Y obviamente, la gente simplemente lo siguió… Era como si no pudieran esperar a encontrar algo que me derribara. Me avergonzaban por subir de peso debido a mi lupus”.

Independientemente de todo ello, Selena Gomez se encuentra feliz por su regreso a la escena musical, con la canción “Call Me When You Break Up”, en colaboración con su prometido -el productor Benny Blanco, y la cantante Gracie Abrams. El track (cuyo videoclip lleva ya más de dos millones de vistas en YouTube) formará parte del álbum I Said I Love You First.

