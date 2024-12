Selena Gomez se inspiró en Kurt Cobain para su look en la película “Emilia Pérez”

Selena Gomez obtuvo en mayo el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, pero ahora reveló que su personaje cuenta con un look inspirado en el cantante Kurt Cobain, uno de sus grandes ídolos.

Durante una entrevista para New Musical Express, a Gomez le preguntaron si el cabello rubio de su personaje “Jessi del Monte” reflejaba la obsesión que tiene con Cobain, quien fuera líder del trío de rock Nirvana. Ella respondió: “Sí, de alguna manera eso es a lo que quería llegar”.

Una de las películas favoritas de la artista es “Montage Of Heck”, un documental de 2015 acerca de la vida de Kurt. “Lo he visto tal vez 10 veces. Es muy emotivo, pero realmente impactante. Sentí tantas cosas mirándolo. Aún estoy obsesionada con Kurt Cobain. Me teñí el cabello para tener el color exacto, las raíces, todo”.

En “Emilia Pérez” Jessi es la esposa de Juan “Manitas” del Monte, interpretado por Karla Sofía Gascón. Esta semana se anunciaron los nominados al premio Golden Globe, y Selena Gomez compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto; ella interpreta varias canciones en la película.

En febrero de este año la actriz y cantante acudió al programa de televisión de Jimmy Kimmel, donde también habló sobre su gusto por la música de Kurt Cobain: “Mi mamá ponía todo tipo de música cuando yo estaba creciendo, y me obsesioné…creo que sé demasiado (acerca de él). Volvía a ver sus entrevistas, veía sus actuaciones, he visto su documental como 12 veces”.

