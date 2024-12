Selena Gomez reacciona desde su cama al ver que nominó al Golden Globe (VIDEO)

Hoy se dieron a conocer los nominados al premio Golden Globe, y la película que figura en más ternas (10) es “Emilia Pérez”. Una de las protagonistas de la cinta, Selena Gomez, resultó nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y su reacción al saberlo fue inesperada.

Lista completa de nominados a los premios Golden Globe 2025

En sus historias de Instagram la también cantante compartió un video que la muestra en su cama y viendo la televisión mientras anuncian a los nominados. Cuando Gomez escucha su nombre, de inmediato se levanta y, cubriendo su rostro con las manos, dice: “¡Oh, Dios mío!”

Selena Gomez revela que le encantaría trabajar con Salma Hayek: “La amo”

Selena incluyó en su post el texto: “Ni siquiera sé qué escribir. Estoy tan orgullosa de Zoé Saldaña y tan agradecida y honrada, Golden Globes“. La artista también resultó nominada como Mejor Actriz en una Serie de Televisión Musical o de Comedia, por “Only Murders In The Building”.

En los últimos días la actriz de 32 años ha acaparado los titulares debido a que Eugenio Derbez criticó su trabajo en “Emilia Pérez”, sobre todo su pronunciación en español. Selena le contestó en un mensaje: “Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que se me dio. Eso no le quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”. Poco después los fans de la cantante publicaron muchos comentarios en contra de las opiniones del actor mexicano; finalmente, Derbez tuvo que publicar una disculpa en TikTok, en la que destacó que la película “merece ser celebrada, no demeritada por mis comentarios sin pensar”.

La entrega número 82 de los premios Golden Globe se llevará a cabo el 5 de enero de 2025. Otras actrices que compiten con Selena Gomez en la categoría de Mejor Actriz de Reparto (en cine) son Ariana Grande, Felicity Jones, Margaret Qualley, Isabella Rossellini y Zoé Saldaña. En cuanto a la terna de Mejor Actriz (en televisión) las otras nominadas son Kristen Bell, Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Kathryn Hahn y Jean Smart.

Sigue leyendo: