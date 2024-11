Selena Gomez informa que padece SIBO, una enfermedad intestinal

En repetidas ocasiones Selena Gomez ha enfrentado a sus detractores, debido a que la critican en las redes sociales por su físico. Ahora ella informó que padece SIBO, una enfermedad intestinal, pero recalcó que eso no la hace una víctima, sino más humana.

La actriz y cantante acudió a la proyección de la película “Emilia Pérez” en el Festival de Cine Francés, en Los Ángeles. Ella lució espectacular al usar un ceñido vestido negro (de la firma Carolina Herrera) con abertura en una pierna, pero tras darse a conocer fotos del evento varios cibernautas criticaron el que Selena “cubriera” su abdomen con sus manos.

Selena Gomez lució un diseño de Carolina Herrera en la proyección de la película “Emilia Pérez”, en el Festival de Cine Francés de Los Ángeles. (Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA/Grosby Group)

Gomez no se quedó callada, y en un video de TikTok (que posteriormente borró) dijo: “Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un dibujo con figura de “palitos”. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy simplemente humana”.

El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) es un síndrome producido por la excesiva presencia de bacterias que normalmente se encuentran en el intestino grueso. Algunos de los síntomas son indigestión, diarrea, distensión y dolor abdominal.

En “Emilia Pérez” Selena es Jessi Del Monte, la esposa del líder de un cártel. Su trabajo en la película de Jacques Audiard ha obtenido buenas críticas, y una de las melodías que interpreta, “Mi Camino”, se menciona ya como posible nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original.

