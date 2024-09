Selena Gomez revela que no podrá gestar a sus propios hijos

La actriz y cantante Selena Gomez dio a conocer que debido a los problemas de salud que padece no podrá embarazarse, pero eso no impide que opte por la adopción o la maternidad subrogada. Ella dice estar muy feliz al lado de su novio Benny Blanco, con quien lleva más de un año de relación.

Selena Gomez admitió que se aplica bótox

Entrevistada para Vanity Fair, Gomez, de 32 años, habló al respecto. “Nunca he dicho esto, pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentarme por un tiempo. No es necesariamente como lo imaginé. Pensé que (el ser madre) sucedería como le sucede a todas, pero estoy en un lugar mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a realizar maternidad subrogada o adopción, las cuales son enormes posibilidades para mí”.

Benny Blanco felicita a Selena Gomez por su cumpleaños

En 2013 a Selena le diagnosticaron lupus, y poco después se sometió a un tratamiento de quimioterapias. Cuatro años después le trasplantaron un riñón, y por eso debe tener cuidados en su vida diaria. Pero ella desea mucho tener hijos: “Me hizo sentir muy agradecida por los otros medios para las personas que se mueren por ser mamás. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. A final de cuentas, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.

Sobre su relación con Blanco, Selena comentó que se siente feliz. Ella todavía no piensa en casarse, pero él sí: “Nunca me habían amado de esta manera. Él simplemente ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Él es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo”.

En su faceta de actriz, Gomez promociona actualmente la película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard y por la que obtuvo -junto con Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón– el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes. La cinta podría nominar al Oscar, pero Selena ha comentado que para ella lo más difícil de su interpretación fueron los diálogos en español. “Hablar (el idioma) no es demasiado terrible para mí, pero no lo hablo con fluidez. Yo diría que estoy OK. Puedo cantar en español muy bien. Actuar siempre ha sido mi primer amor. La música es sólo un hobby que se salió de control. Ahora es parte de lo que soy”.

Sigue leyendo: