Benny Blanco felicita a Selena Gomez por su cumpleaños

Benny Blanco es muy detallista con su novia Selena Gomez, y ahora, con motivo del cumpleaños número 32 de la cantante, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar unas fotos y escribir un mensaje de felicitación, comparándose con un “osito”.

En una de las imágenes el afamado productor aparece recostado, usando una botarga de oso y siendo abrazado por Selena. Él complementó su post (que lleva más de 521,000 likes) con el texto: “Solía ​​interpretar un osito de peluche en tu video musical y ahora puedo interpretarlo en la vida real… ¡Feliz cumpleaños, bb! Te amo!”

Benny se refiere a la canción “I Can’t Get Enough”, que lanzó en 2019 en colaboración con Gomez, J Balvin y Tainy; el videoclip fue muy popular y lo mostraba en una cama disfrazado de oso. En ese tiempo no imaginaba que años después surgiría un romance con la cantante, a quien le produjo los temas “Same Old Love” y “Single Soon”.

Hace algunos meses Benny Blanco fue entrevistado por Howard Stern, y reveló que desea casarse y tener hijos con Selena: “Me encanta estar rodeado de niños. Para mí eso es siempre un tema de conversación, cada día…Realmente ella es como mi mejor amiga, nos reímos todo el día y me inspira. No conozco un mundo en el que podría estar mejor que en éste”.

Selena y Benny también celebraron en la playa; ellos llevan ya un año de relación, y en fotografías que la artista publicó en Instagram se le ve usando un vestido amarillo y un collar con la letra “b”, que fue un obsequio del productor. El comentario de Blanco por las imágenes fue: “Tengo a la chica más sexy del juego usando mi cadena 😍”.

