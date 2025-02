Karla Sofía Gascón niega haber escrito comentarios ofensivos a Selena Gomez

Karla Sofía Gascón negó rotundamente que haya escrito en la red social X (antes Twitter) mensajes ofensivos a Selena Gomez, con quien comparte créditos en la película “Emilia Pérez”, que está nominada al premio Oscar. También dijo que hay un grupo de personas que no desea que ella alce la voz.

Karla Sofía Gascón se pronuncia ante las críticas de la película “Emilia Pérez”

En una entrevista con Juan Carlos Arciniegas para CNN, la actriz española habló sobre los polémicos tuits que se dieron a conocer la semana pasada con supuestos comentarios que hizo hace unos años. Sobre el que fue dirigido a Selena, dijo: “No es mío, por supuesto. Yo no, jamás he dicho nada de mi compañera, jamás me referiría así. Hay muchas cosas de éstas que están saliendo, porque ya crean de todo tipo de cuestiones, entonces no sabemos ni los que son de verdad. Yo sí, obviamente. Pero es que al principio, cuando yo recibí esto, creía que de verdad había cometido un crimen. Creí que había hecho algo tan terrible para la humanidad. ¿Qué es lo que he hecho yo, si es que no he matado ni una mosca?¿Por qué me están haciendo esto?”

Karla Sofía dice que tras enterarse de la difusión de ese mensaje, se comunicó con Gomez: “Le escribí precisamente, le mandé el post éste que me mandaron. Le dije: ‘Oye, que sepas que esto no es mío’. Y me responde automáticamente: ‘¿Sabes qué? Estoy contigo al 200 por ciento’. Y así ha sido todo el mundo conmigo, porque me conocen de verdad”.

Karla Sofía Gascón provocó aplausos con su discurso en la entrega de los Golden Globe

Gascón compite por el premio Oscar como Mejor Actriz, y Arciniegas preguntó si estaba dispuesta a renunciar a la nominación. “Yo no puedo”, dijo, “porque yo lo que he hecho es un trabajo, y lo que se está valorando es mi trabajo actoral, y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño a nadie, ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”.

Karla también comentó acerca de la reacción que tuvo Zoé Saldaña (otra de sus compañeras en “Emilia Pérez”) sobre los polémicos mensajes: “Yo he hablado con ella, le he explicado las cosas como son. Ella me conoce perfectamente. Si hubiera sido racista no hubiera trabajado con ella, entonces me parece todo ridículo, absurdo, y que yo tenga que estar explicando este tipo de cuestiones”.

La artista declaró que hay muchas personas que están en su contra: “Ha habido una persecución, porque hay alguien, algo, o un grupo de personas que no desea que yo esté alzando la voz, o lo que yo represento, que es la libertad, la paz y el amor a este mundo. Esto no es una persona. Ahora mismo no quieren que existan muchísimos grupos. Desde los ultras religiosos de cualquier tipo de religión, hasta las personas de ultraderecha. Hay un feminismo radical que también cree que yo existiendo borro a otras mujeres, cuando lo que realmente yo hago es, y he hecho siempre, apoyar la libertad y apoyar todos los derechos de la mujer, tanto físicos como laborales. Ya me parece hasta ridículo.

“En mi vida he insultado a una persona por su color de piel. No se lo consiento a nadie, a nadie. Ni por supuesto que me digan antisemita, antijudío, o que yo apoyo a Hitler, cuando precisamente lo que estoy denunciando todos los días es que tenemos ahora mismo un grave peligro, porque estamos retrocediendo a esas épocas”.

Karla Sofía Gascón agregó que tras la difusión de esos mensajes ha recibido amenazas de muerte, pero eso no la detendrá de acudir a la entrega de los premios de la Academia: “Quizá ha habido momentos en mi vida en los que me he sentido muy odiada y muy despreciada, y sobre todo en esta última etapa dese que hice todo esto. No he parado de recibir odio, amenazas de muerte, insultos, improperios, no he visto a nadie que haya salido en ningún medio de comunicación a levantar la mano por mí y decir: ‘¿Qué está pasando con esta persona, que la estáis masacrando?'”

