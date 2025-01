Karla Sofía Gascón dice que se escribe con Demi Moore todos los días

Este año Karla Sofía Gascón está nominada al premio Oscar por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, pero también Demi Moore por “The Substance”. Casualmente esas dos cintas compitieron por la Palma de Oro el año pasado en el Festival de Cannes, y desde entonces las dos actrices se han llevado muy bien, al grado de enviarse mensajes casi a diario.

Entrevistada para el diario El País, Gascón dio detalles sobre esa relación de amigas: “Yo con Demi Moore me escribo todos los días, prácticamente, porque todos los días salimos nominadas a los mismos sitios. Cuando no me escribe ella, le escribo yo al teléfono, y ya parecemos que estamos todo el rato como echándonos flores constantemente…realmente Demi me parece una de las señoras más amables y cariñosas que yo me he encontrado en Hollywood”.

Karla dice que precisamente en Cannes ambas se vieron y se cayeron muy bien: “A mí me tocó recibir el premio (por “Emilia Pérez”) mientras ella me estaba mirando en la sillita, la pobre, con carita así como diciendo: ‘Me alegro por ti’, y a mí me tocó lo mismo la otra vez, en los Globos de Oro. Entonces ya vamos uno a uno, vamos empate”.

La actriz española sabe que el premio Oscar es lo máximo con lo que puede ser recompensada por su trabajo, y es muy sincera al decir que ella quiere ser la ganadora: “No me voy a sentir feliz si gana otra persona que no sea yo, es que me parece ridículo. A mí cuando me dicen: ‘Es que tienes cara de enfadada’. No es que tenga cara de enfadada de no sé cuántos. O me alegro por los demás, pero que lo ganen otro año, cuando no esté yo”.

Karla Sofía fue criticada por algunos cuando en la entrega de los Golden Globe dio un discurso de agradecimiento por el filme dirigido por Jacques Audiard (éste fue quien le pidió decir esa noche unas palabras), pero si obtiene el premio de la Academia no complacerá a nadie: “Si me dicen que diga un discurso que no me apetece, diré lo que me dé la gana…tengo 52 años, y creo que me lo he ganado, porque la que ha llegado aquí con su trabajo he sido yo, no los demás que puedan opinar”.

La actriz española se reunirá con Demi Moore el 2 de marzo, en la entrega de los premios Oscar; ellas compiten en la terna de Mejor Actriz junto con Cynthia Erivo, Mikey Madison y Fernanda Torres. Gascón no puede disimular que le encantaría subir al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles: “A mí lo que me hace ilusión es levantar la estatuilla y a ver qué pasa, porque seguro que la lío de alguna manera”, concluyó.

