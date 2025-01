Eduardo Verástegui critica que Karla Sofía Gascón esté nominada al premio Oscar

Hace algunos días se dieron a conocer los nominados al premio Oscar, y en la categoría de Mejor Actriz compite Karla Sofía Gascón, por su trabajo en la película “Emilia Pérez”. Eso no le agradó a Eduardo Verástegui, quien recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para criticar duramente el que los miembros de la Academia hayan considerado a la artista española para esa terna.

El productor (y ex actor) mexicano publicó un video en el que Gascón lo llama “sinvergüenza”, y lo complementó con un largo mensaje: “Me estoy enterando que este SEÑOR está en la lista de nominados al Oscar como mejor ACTRIZ. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad, aquí le dejo otra: Sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer, utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de NOMINADAS que no le corresponde.

“Sinvergüenza es desplazar a las mujeres de los espacios que antes les eran exclusivos, imponiendo su autopercepción por encima del sentido común…Este VATO, por más tuneado, ES VATO. Contra hombres no pudo, ahora le quita el lugar a una mujer”.

Karla Sofía es la primera mujer trans que es nominada al Oscar (compite con Fernanda Torres, Demi Moore, Mikey Madison y Cynthia Erivo), pero eso también fue criticado por Eduardo: “No podemos permitir que las mujeres, LAS MUJERES, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por HOMBRES que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías sólo porque se perciben como mujeres. Señor Karla Sofía Gascón, debería pedir a la Academia que le cambien de categoría, ¿o acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo?”

Hasta el momento, Karla Sofía Gascón no se ha pronunciado ante los comentarios de Verástegui. Hace dos meses ella comentó que no conoce a éste ni a Alfredo Adame, quienes dijeron que la influencer Wendy Guevara es un hombre: “Son unos sinvergüenzas, entonces yo les diría a ellos si les gustaría que se refirieran a ellos como mujeres. Imagínate que yo llego y digo: ‘Alfreda, ¿cómo está usted, señora?’ ¿Le gustaría? No, ¿no? ‘Eduardo, ¿cómo va, bonita? ¿Qué tal tu vida?’ Sería estúpido, ¿no?”

